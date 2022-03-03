富邦人壽攜手產官學研　共同倡議河川保育

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本次研討會由富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛與天下雜誌特約創意總顧問蕭富元共同主持，會中不僅借鏡國際河川保育永續經驗，並延伸台中烏溪川廢快篩調查的結果，聚焦水安全、水環境與水文化三大層面，透過8位產官學研及青年領袖專家：經濟部水利署第三河川局局長張稚煇、台中市政府水利局局長范世億、荒野保護協會理事長劉月梅、國立臺北大學都市計劃研究所副教授廖桂賢、東海大學生態與環境研究中心教授林惠真、MIT台灣誌導演麥覺明與河川野溪Youtuber小飛進行交流研討。
匯聚八方觀點 以自然為本公私協力守護河川
環境永續是全民一致的課題，台中市政府水利局局長范世億指出，促動大眾加入守護河川的行列是關鍵，市府與東海、中興、逢甲、台中教育大學共同推動「一所大學，守護一條溪流」行動，為恢復河川生態而努力。而東海大學林惠真教授也分享東海守護東大溪及筏子溪，並輔導周邊夜市商家使用「油脂攔截器」降低油汙排入河川，成為公私協力合作的典範，也期待能分享複製這樣的成功經驗至全台各校。第三河川局局長張稚煇表示，河川認養制度行之有年，但是川廢還是這麼嚴重，顯示「河川管理的認養機制應該再擴大」，且須從阻斷川廢做起。
對此荒野保護協會劉月梅理事長表示，根據「台中烏溪川廢調查報告」，約有六成川廢為一次性塑膠製品，且有80%的廢棄物集中在20%的河段，源頭落實減塑、並集中清理川廢熱點河段，為當務之急的重要解方。而時常上山下海的Youtuber小飛、導演麥覺明，則透過影像分享海底魚群生活在塑膠碎片之中、河川上游的優美深山峽谷間竟暗藏大型垃圾，怵目驚心的真實畫面與我們想像中的純淨自然美景兩相對照，實踐減塑、守護河川、永續海洋的心念已然升起。
國立臺北大學廖桂賢教授進一步強調「河川復育運動」的重要性，表示必須致力恢復河川健康，因為健康的河川能帶給人們生活許多有益的「生態系統服務」，包含洪水調節（防災）、水質淨化、及休閒娛樂等，唯有讓民眾認知這一層「河川跟人的關係」，才能轉換成行動力，支持河川復育。
倡議「三認三用」實現「乾淨的河 湛藍的海」之願景
會中8位專家精彩的分享與倡議，歸結成「三認三用」的守護河川守則，「三認」分別為：想要減少川廢首先必須「認識」：認識這條河川；其次是「認養」：人人都可認養河川；第三點則是「認感情」：人跟河流疏遠所以會產生川廢，跟河川建立感情就不會隨便破壞生態。
而「三用」分別是：資源跟時間都必須花在刀口上，因此要「用對力氣」把資源花在解決80%垃圾熱區；再來要「用對方法」，包含好的政策、好的溝通方式；最後則是「用對論述」：透過生態系統服務的論述，讓人們理解河川保育與復育不只是為了某些動植物，而是社會有多面向的益處。
「每一座偉大的城市，都有一條偉大的溪流。」而每一條溪流，都需要你我的守護，川廢調查只是開始，減塑護溪就是永續地球的起點，富邦人壽將持續發揮綠色影響力，期待能號召更多人一同關注環境的健康，一起成為永續的助力。