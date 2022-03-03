特企／「年豐有鄰」圓滿銷售　乘載創新未來！

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年豐建設進軍台北市中心，於捷運民權西路站推出「民權好合」。前衛的外觀設計，是以多元數據結合電腦參數，滾動出最新樣式所打造的精緻地標，常常吸引民眾駐足。同時將獲得國際大獎肯定的「氣象學建築」引進大同區，外牆採Double Skin設計，減少太陽直射，其花紋還有疏密變化，讓「民權好合」既美觀又節能。
最新作品「年豐有鄰」也位在大同區捷運大橋頭站，基地約282坪，規劃地上15層、地下4層、二房至三房的產品。由於基地座落40米重慶大道上，又得天獨厚鄰近民權國中、大橋國小兩個校園的永久棟距，因此年豐建設再次邀請氣象建築專家「英國ROEWU建築事務所」，為「年豐有鄰」設計操刀。
已經合作第三個案子的ROEWU事務所，非常了解年豐建設想為居住者營造最佳生活環境的理想，從研究基地與周遭環境的關係，乃至於氣候條件變化的基礎開始，參入「人的感知」、「人的尺度」，設計令人舒適的建築，讓住戶以身體感，自然而然地舒適生活。這樣的設計，獲得市場廣泛的認同，個案才會在短時間內就完銷。
接連幾個案子都收穫大眾的認同，也讓「年豐蓋的房子就是不一樣」的評價不脛而走。由松聯營造起家的年豐建設，蓋好房子就是本業，從松聯參與過的幾個實績：國立故宮南院、陽明山前山公園、台北植物園故事館…等，就能看出其營建實力的雄厚。然而除了很會蓋房子之外，更想親自落實對建築的理想，也就是將建築從靜態藝術品轉化為有機生命體，透過對話環境，釋放壓力、撫慰人心；於是誕生了年豐建設，也實現了對建築的理想並受到肯定。
近幾年，年豐建設深耕台北市中心，透過危老重建、都市更新，整合精華區土地，在與每一位地主接觸後，感受到肩負大家的期待，因此擅用強大的營建背景以及結合國際團隊的創新實力，為市中心的地景帶來既前瞻又融合的改變。從「民權好合」與「年豐有鄰」的成功，不僅完成年豐建設「為住戶及使用者轉化最圓滿的生活新意」的理想，也讓更多地主願意與年豐並肩而行。
年豐建設正積極規劃新作品，值得尋覓市中心精緻好宅的民眾持續關注。