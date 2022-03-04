想擁有賽車歷史的其中一環，Michael Schumacher 駕駛過的F1賽車正待價而沽!

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F1一級方程式賽車新賽季將於本月中開跑，近幾年雖然在導入油電系統後讓賽車不再需要進站加油，但消失的高轉聲浪及降檔回火的炸裂聲響對感官度的刺激已不如以往，如果能擁有一部搭載自然進氣V10引擎的F1賽車肯定是許多老車迷的終極夢想，現在正好有一部稀有的98年Ferrari F300 F1賽車出現在拍賣會清單上，而且還是當年幫助車神Michael Schumacher獲得年度車手積分第二名的實車本人，如果你口袋夠深，490萬美金的價格可以來試試手氣!
這部由車神Michael Schumacher駕駛過的98年Ferrari F300賽車可說是記錄當年激烈戰況的歷史之一，當時幾乎是Michael Schumacher與Mika Häkkinen兩人的冠軍頒獎台爭奪戰，全年16場分站就有14場是這兩位車手所拿下，尤其倒數第二場比賽結束後必須進入最終的日本站才能確定誰是當年的冠軍車手，雖然Michael Schumacher不幸落敗成為年度第二，不過這輛Ferrari戰駒仍以堅強實力為賽車歷史寫下了一頁，而這部賽車在多年後輾轉流入的拍賣市場待價而沽。如果你是位F1車迷且口袋夠深，現在可到duPont Registry拍賣網站進行競標，要在市場上等待極具歷史意義的F1賽車可說是可遇不可求，若想擁有它可要好好把握這次機會了!