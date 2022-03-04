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逛NET路人「突吼一句」她秒愣！網聽對話尷尬：我也遇過

▲原PO日前到NET試穿衣服，豈料路人卻「突吼一句」，讓她超傻眼，對話曝光後，不少網友也直呼「我也遇過」。（示意圖／翻攝自Google街景）
▲原PO日前到NET試穿衣服，豈料路人卻「突吼一句」，讓她超傻眼，對話曝光後，不少網友也直呼「我也遇過」。（示意圖／翻攝自Google街景）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 10:01:46

近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，各大品牌也紛紛進駐台灣，搶攻小資、學生族群，像是Uniqlo、NET、H&M等，都是不少人的最愛；對此，就有網友日前到NET試穿衣服，豈料路人卻「突吼一句」，讓她超傻眼，對話曝光後，不少網友也直呼「我也遇過」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「我長的很像NET店員嗎」為題發文，表示前幾天跟閨蜜去NET買衣服，很高興的挑了幾件前往試衣間，在穿衣服時就聽到旁邊有一位應該是媽媽的路人阿姨在問店員問題。

「我沒有想太多繼續試衣服，然後我穿好了走出來問閨蜜『欸欸妳看～這樣子好看嗎』」，閨蜜也回「覺得不錯啊」，這時有位路人阿姨突然說一句「請問這衣服......」，但原PO沒聽清楚，也還沈浸在想買新衣服的愉悅心情中。

下秒突然一個很大的聲音把她拉回現實，「欸！哈囉！我在問妳這件褲子有沒有男生的款式」，原來這位路人阿姨把她當成店員，態度還非常不好，讓原PO傻眼直回「我又不是店員我怎麼知道」，結果阿姨掃了一下原PO全身，就走去旁邊找店員，「那個店員一直站在不顯眼的地方燙衣服，可是那個阿姨前不久才剛跟店員說過話，我應該看起來很明顯就是在試穿衣服啊，是在哈囉」。

▲原PO日前到NET試穿衣服，豈料路人卻「突吼一句」，讓她超傻眼，對話曝光後，不少網友也直呼「我也遇過」。（示意圖／翻攝自Google街景）
▲原PO日前到NET試穿衣服，豈料路人卻「突吼一句」，讓她超傻眼，對話曝光後，不少網友也直呼「我也遇過」。（示意圖／翻攝自Google街景）
貼文一出，掀起熱議，「阿姨態度是在哭」、「Net 的制服真的太不明顯了，需要改進」、「欸！哈嘍那邊好好笑！害我笑到放屁，回阿姨：我不是店員啦，妳才哈囉！」、「我也有不小心把客人錯認店員欸，真的超尷尬，忙說不好意思就趕快走了」。

也有不少人分享自身經驗，「我之前穿家樂福的制服去711買東西，還被問東西放哪，制服差那麼多，龜缸欸」、「你有穿格子襯衫嗎？我上次穿襯衫也被一位溫柔阿姨詢問，她自己很尷尬的離開」、「這讓我想到我之前穿打工的背心去全聯，連續被三個客人誤以為是全聯店員XD」、「之前去Uniqlo跟50%都被誤認過店員超好笑哈哈哈，但對方態度蠻好的，導致我還良心不安繞回去告訴他真正的店員是誰」、「我去UQ也被認錯過……我只是蹲下整理籃子裡要買的衣服啊」。

還有一位網友分享「去NET面試過的路過！主管說NET員工要穿全黑便服，主管（店經理）會穿不同顏色的，然後主管、員工都會掛名牌，原PO沒穿黑衣還被誤認，幫QQ」，對此，原PO也回應「看來很多人都有被當成店員過，可是我覺得誤認沒關係，重點是態度啊！就算我真的是店員，我也不會想被用很差的態度叫欸哈囉吧」。（編輯：郭佩蓉）

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