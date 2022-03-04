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軸距突破 3 米 !　華晨寶馬 BMW X5 Li 長軸版預告登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-04 11:25:40

為了更加接地氣迎合市場需求，BMW 原廠與華晨寶馬宣布將在中國大陸市場持續擴大本土化的車種，將在今年推出全新 X5 Li 長軸版車型，使其軸距突破 3 米，堪稱同級之最。

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預計在沉陽大東工廠生產的 BMW X5 Li 保留了 BMW SAV 車型的車身比例，並搭載 BMW 主動式雷射大燈與 M Performance 性能套件，其中包含 M 款保桿、M 款藍色剎車卡鉗。其軸距增至 3,105mm，後門也因應軸距拉長，使得整體車身比例更顯修長。

進入到車內，BMW X5 Li 配備雙 12.3 吋液晶儀表、BMW 自動駕駛輔助系統 Pro 和自動停車輔助系統 Plus ，以及俗稱“天使之翼”的迎賓光毯、環繞式氣氛燈、全景天窗、Harman/Kardon 音響組、水晶換檔套件等，展現豪華品牌應有的精緻水準。此外，為滿足較挑剔的消費者，此車還有手機無線充電板以及中國大陸市場專屬的舒適型座椅。

動力系統方面，X5 Li 將提供 X5 xDrive30Li 和 X5 xDrive40Li 兩個等級，分別搭載 2.0T 直列四缸渦輪增壓引擎和 3.0T六缸渦輪增壓引擎，X5 xDrive 40Li 從靜止加速到一百公里僅為 6.0 秒，極速可達每小時 238 公里。當然 BMW xDrive 智能全輪驅動系統、智能空氣懸架和電子減震筒都是標準配備。

BMW X5 自 1999 年首度問世，讓 BMW “X” 車系成為了車壇當中的指標性休旅車款。而現行第四代 BMW X5 自 2018 年推出至今雖已有一段時日，但憑藉優異的產品實力和品牌魅力在市場當中仍相當有競爭力。未來 X5 Li 將在華晨寶馬沉陽大東工廠生產，僅供應當地市場，細化產品分布，滿足高端市場的多元需求。

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