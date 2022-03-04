軸距突破 3 米 !　華晨寶馬 BMW X5 Li 長軸版預告登場

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進入到車內，BMW X5 Li 配備雙 12.3 吋液晶儀表、BMW 自動駕駛輔助系統 Pro 和自動停車輔助系統 Plus ，以及俗稱“天使之翼”的迎賓光毯、環繞式氣氛燈、全景天窗、Harman/Kardon 音響組、水晶換檔套件等，展現豪華品牌應有的精緻水準。此外，為滿足較挑剔的消費者，此車還有手機無線充電板以及中國大陸市場專屬的舒適型座椅。
動力系統方面，X5 Li 將提供 X5 xDrive30Li 和 X5 xDrive40Li 兩個等級，分別搭載 2.0T 直列四缸渦輪增壓引擎和 3.0T六缸渦輪增壓引擎，X5 xDrive 40Li 從靜止加速到一百公里僅為 6.0 秒，極速可達每小時 238 公里。當然 BMW xDrive 智能全輪驅動系統、智能空氣懸架和電子減震筒都是標準配備。
BMW X5 自 1999 年首度問世，讓 BMW “X” 車系成為了車壇當中的指標性休旅車款。而現行第四代 BMW X5 自 2018 年推出至今雖已有一段時日，但憑藉優異的產品實力和品牌魅力在市場當中仍相當有競爭力。未來 X5 Li 將在華晨寶馬沉陽大東工廠生產，僅供應當地市場，細化產品分布，滿足高端市場的多元需求。