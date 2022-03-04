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Volkswagen T7 Multivan 新增 2.0 TDI 柴油動力選項

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-04 12:25:40

Volkswagen Nutzfahrzeuge 近日針對 T7 Multivan 車系新增 2.0 TDI 柴油動力選項，德國市場建議售價為 48,748.35 歐元起 (約合新台幣 151.1 萬元起)。

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Volkswagen T7 Multivan
Volkswagen T7 Multivan
全新 T7 Multivan 於去年 (2021) 6 月發表時，動力首度提供 eHybrid 插電式油電複合動力，搭配 6 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，可輸出 218ps 最大綜效馬力，而純汽油動力則分為 1.5 TSI (136ps) 及 2.0 TSI (204ps) 共 2 款，與之搭配的是 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，全車系均為前輪驅動。至於 TDI 柴油動力則在本月才登場。

Volkswagen T7 Multivan
Volkswagen T7 Multivan
本次新增至 T7 Multivan 的柴油動力使代號 EA288 evo 的 1,968cc 直列 4 缸渦輪增壓引擎，可輸出 150ps 最大馬力，而 360Nm 的峰值扭力可在 1,600~2,750rpm 間輸出，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，極速為 190km/h，最高拖曳能力為 2,000 公斤，最大載重為 807 公斤，平均油耗為 18.52~18.86km/L。

Volkswagen T7 Multivan
Volkswagen T7 Multivan
排放表現方面，T7 Multivan 所搭載的 EA288 evo 引擎具備雙 SCR 選擇性觸媒還原系統，搭配雙 AdBlue 尿素噴射系統，使 NOx 排放降低最高 80%，也減少二氧化碳排放，同時改善引擎反應，符合 Euro 6D-ISC-IDM 排放標準。

Volkswagen T7 Multivan
Volkswagen T7 Multivan
全新 T7 世代 Multivan 於去年 10/1 正式於德國漢諾威工廠開始量產後，陸續在歐洲市場展開接單，台灣福斯商旅預計 2023 年時才會導入 T7 Multivan 車系，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。

Volkswagen T7 Multivan
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