韓國大選在即！年輕世代對中國觀感　恐成變天關鍵

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歷屆韓國總統任期結束後，逃亡、入獄者所在多有，但入主青瓦台擔任大統領的美夢，依然擋不住政治人物的雄心壯志。這次的韓國總統大選，共有14人登記參選，主要候選人有代表執政黨的李在明、最大在野黨的尹錫悅，還有正義黨的沈相奵、國民之黨的安哲秀；但選舉焦點還是在李在明與尹錫悅身上。
14人參選 聚焦朝野雙雄
李在明若當選，可望延續現任總統文在寅的外交政策。文在寅政府雖然宣稱要在美中兩強間保持平衡，試圖在北韓問題爭取最大利益，卻揮不去親中的形象。這與文在寅的出身背景頗有關聯。
文在寅的父母在韓戰期間從北韓逃到南韓，「北方難民之子」讓他對追求歷史定位有莫大狂熱；因此，他致力於改善南北韓關係，推行與中國友好的外交政策。不過，文在寅的這些作為恰與國際局勢背道而馳；當亞洲民主國家都傾向與美國結盟之際，韓國卻面臨了左支右絀的局面。
李在明的政見延續文在寅的基調，提出「以本國利益為中心的實用外交」，對美「實現韓美同盟發展為全面性同盟關係」，對中國則「增進韓中實質性合作、引導中國在朝鮮半島發揮積極作用」，強調不在美中之間選邊站。
如此的外交主張，因為沒有詳細說明要如何在美中對抗的現實環境中具體落實，遭到不少批評。相較之下，在野的尹錫悅卻在《外交事務》雜誌直指：「文在寅執政期間，韓國遠離了長期的同盟美國，倒向了中國。」他若上任，外交政策將跳脫朝鮮半島的範疇，放眼國際，挑戰成為促進自由、和平與繁榮的全球核心國家，進而強調美韓同盟的重要性，將重啟美韓的軍事、科技等合作，對於疫苗、氣候變化等措施也要積極參與。
冬奧爭議多 年輕人更反中
美中兩大國的競爭關係，無疑深深影響了韓國的政治走向。韓國企業雖然著眼於中國廣大的市場潛力，民眾對於中國的好感度卻急劇下降。韓國《東亞日報》分析，導致韓國出現反中情緒的源頭，是2017年美國在韓國部署末端高空區域防禦系統（THAAD）；韓國為了應付來自北韓的飛彈威脅，但中國卻認為該系統配置的雷達足能窺探中國領空，危及中國國家安全，並啟動一系列對韓國的經濟報復行動。
一夕之間，韓國樂天集團在中國的上百家超市被迫關閉，國內的中國遊客全部消失，這讓韓國人首次見識到中國的霸道。此外，中國的「禁韓令」，更全面封殺韓國流行文化，至今未解禁。最近的北京冬季奧運會，從開幕式表演服裝、到韓國選手比賽是否遭不公平判決，中韓人民都能吵成一片。
根據民調公司、韓國研究和《韓國新聞》雜誌共同的調查，韓國反中情緒高漲，中國甚至取代了日本—韓國前殖民統治者，成為韓國人最不喜歡的國家。在逾1000名受訪者中，58%以上的人認為中國「接近邪惡」，只有4.5%的人認為中國「接近善良」。
尹錫悅緊抓著這股現象，更堅定「反中親美」的立場，為他加分不少。他曾表示：「現在政府立場親中，但是韓國年輕人都討厭中國。」多項民意調查也顯示，30歲以下的年輕人對於中國的好感度很低。2020年皮尤研究中心進行的問卷調查，韓國18~29歲年輕人的「反中」情緒遠高於50歲以上族群。
61歲的尹錫悅曾任韓國檢察總長，雖缺少從政經驗，具體的政策執行方法也不明確，但其主打剛正不阿的檢察官形象，深受諸多反對派支持者喜愛。尹錫悅提出要發展數位經濟，以數據為基礎發展經濟，鼓勵各領域相互交流，是他的重要經濟願景。
相較之下，57歲、律師出身的李在明，政治歷練豐富，曾任京畿道知事、京畿道城南市市長。他提出「全民基本收入」（UBI）等具戲劇性的政見，作為房價飆升、青年高失業率的解決之道，也頗受矚目。
執政的共同民主黨原本就是較傾向左派自由主義，文在寅政府任內，韓國的房價上漲翻倍，許多青年轉而支持較為保守偏右派的國民力量。為挽救選情，也為了解決日益擴大的貧富差距問題，李在明提出大撒錢的政策。
撒錢救選情 政見恐淪口號
李在明指出，希望韓國每名國民每年基本收入為50萬韓元（相當於新台幣12000元），可由政府發放；即使暫時無法達到此金額，未來15~20年，從提高公共資產土地稅、收取碳稅、數位稅，都可成為財源。
李在明最終的目標是希望讓韓國進入G5（世界5大強國）、國民所得達到50000美元、韓國綜合股價指數超越5000點。換言之，在他任內，這項「五五五政策」每年經濟成長須達7%，不免讓人聯想到韓國前總統李明博失敗跳票的「七四七」承諾（經濟成長率7%、國民所得40000美元、進入7大強國）。
李在明最近受訪時雖然曾說，當時他就認為「七四七是任誰看都是不可能實現的」，但他自己競選時，還是要提出數字型的政見，顯見在後疫情時代陸續回復正常生活後，面對通膨升溫、貧富差距擴大、資產泡沫等諸多困境，不論誰當政，承諾要弄好經濟政策，永遠都是第一要務。