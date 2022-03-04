李靚蕾交「7份新證據」開戰 王力宏選紐約搶3子關鍵曝光
王力宏2019年分居李靚蕾，2年前開始進行離婚協議，雙方將於美國時間4日（台灣時間5日凌晨），以視訊方式出庭紐約法院，談判2女1子的探視權，王力宏提出11項證據，前幾天再補4項證據，以15項證據與李靚蕾攻防，而李靚蕾這邊提出7項證據，近日再補7項證據，手上握14項證據，展現不落下風的決心。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-04 16:15:52
李靚蕾依離婚協議可以分到1.5億人民幣（約台幣6.6億元）財產，「毀滅性爆料」再逼王力宏吐出4.8億吾疆豪宅止戰。面對王力宏在美國展開的訴訟，李靚蕾在台灣發出5點律師聲明，怒斥王力宏凍結帳戶、不付撫養費、讓她面臨龐大律師費用，王力宏則稱有匯款單證明已支付李靚蕾贍養費，雙方各說各話。
已經4個月沒見到孩子的王力宏，迫不及待想爭取天倫之樂的時光，由於李靚蕾主張有條件地讓王力宏探視孩子， 王力宏因而向紐約法院提出動議，希望能強制執行探望孩子。李靚蕾表示雙方曾達成不變動孩子生活的原則， 斥責王力宏片面向紐約法院請求變動探視方案，未顧及孩子需求。
王力宏之所以選在紐約法院提起訴訟，主因是美國非常重視兒童權益，一切以證據說話，不管王力宏在婚姻表現如何，官司只以小孩最大利益為考量，李靚蕾「網路公審」、「拒絕王力宏探視小孩」這兩點可能扣分，不過李靚蕾也不是省油的燈，她以孩子生活、受教育的地點在台灣為由，另在台北法院提出訴訟。