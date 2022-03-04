首批 30 輛　鴻華先進 Model T 成功交付高雄客運

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Model T 車身長度達 12 米、寬 2.5 米、高 3.3 米，軸距為 6 米，總噸數為 17.89 噸。外觀上延續傳統巴士的對稱方正造型，並分別在車頂、車門和車尾配備攝影鏡頭取代傳統後視鏡，同時車內也擁有輪椅呼叫鈴、車門緊急開啟/關閉功能。
進到車內，Model T 前方駕駛台以三組液晶螢幕組成，整合儀表、車輛功能鍵與行車視野系統，並提供相當明亮的燈光與氣氛燈，營造出溫馨舒適的乘坐體驗。而鴻華也表示提供客製化內裝服務，目前供應高雄客運的車型可容納 50 人員乘坐。未來也將結合車聯網技術，將車輛作為平台，整合智慧交通、生活、娛樂等不同面向的需求。
動力系統方面，Model T 配備 300kWh 電池組，續航能力超過 300 公里，透過快充功能可在 2小時內充滿電，最高時速可超過 99km/h，最大爬坡力為 20%。
國內客運業者採用電動巴士已行之有年，例如比亞迪 K9A 等在台組裝的中國大陸品牌，而此次 Model T 有超過 65% 以上零組件皆由 MIH 聯盟成員和台灣供應商所提供，成功驗證國內廠家投入新能源交通的具體行動，至於表現為就得由時間來證明了。