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Volvo C40 Recharge 新增單馬達前驅版本　WLTP 續航里程較雙馬達四驅版本多出 14 km 達 434

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-04 17:25:40

Volvo 今日 3/4 針對 C40 Recharge 純電動斜背跑旅作品新增單馬達版本，並正式推出小改款 XC40 Recharge。

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C40 Recharge 於去年 (2021) 3 月發表，初期僅有雙馬達四輪驅動車型，如今新增的單馬達車型為前輪驅動，採用 69kWh 容量的鋰電池模組，在 WLTP 測試標準下具備 434 公里的滿電最高續航里程，相較於雙馬達所搭配的 78kWh 電池模組雖然容量較少，最高續航里程達卻高出 14 公里，透過 DC 快速充電約需 32 分鐘可自 10% 電量充至 80%。

至於小改款 XC40 Recharge 則如同本站先前所報導 [請按此參閱]，換上近似於 C40 Recharge 的車頭造型，頭燈造型更為細緻，導入 Pixel Technology 像素技術但保留整合索爾之鎚日行燈，前保險桿下氣壩造型也變得更為立體，車內提供零採用皮革材質製作的內裝，飾板方面提供全新的立體紋路選項，中控台配置與 Google 合作開發的 Android 車載作業系統，整合 Google 地圖、Google Assistant 及 Google Play Store 等大量 Google 服務，更支援 OTA 軟體線上更新，未來將陸續提供新功能。

國內市場方面，國際富豪汽車選在今年 2/24 正式推出 XC40 Recharge，建議售價與去年預售時同為新台幣 219 萬元起，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤小改款車型導入的最新消息。

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