COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

李靚蕾公布監視器失策　王力宏握「15項證據」全力搶兒

▲王力宏（左）、李靚蕾在紐約法庭展開親子攻防戰。（圖／王力宏IG）
▲王力宏（左）、李靚蕾在紐約法庭展開親子攻防戰。（圖／王力宏IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-04 19:11:56

王力宏、李靚蕾8年婚姻終結，雙方將於美國時間4日（台灣時間5日凌晨），以視訊方式出庭紐約法院，談判2女1子的探視權，這場離婚攻防戰由李靚蕾搶得先機，第一時間發表5000字長文重打王力宏，不過李靚蕾公布吾疆豪宅監視器一舉，恐為自己扣分，王力宏律師團備齊15項證據，準備在紐約法院拚出逆轉勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼王力宏思考許久，形容對女兒一見鍾情。（圖／東方風行傳媒官方頻道YouTube）
▲王力宏租百坪房期待與子女團圓。（圖／東方風行傳媒官方頻道YouTube）
李靚蕾在去年12月開出婚變內幕第一槍，文中提到王力宏缺席孩子生日、重要節日，「每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了。我一再隱忍…，原來也只是換來他們患得患失、一次次的失望。」暗指3個小孩只是王力宏傳宗接代的交代，並非真心愛小孩。

▲王力宏帶著3位黑衣人探視孩子，婚變風波再度躍登檯面。（圖／翻攝王力宏IG／李靚蕾微博）
▲王力宏帶著3位黑衣人探視孩子掀起爭議。（圖／翻攝王力宏IG、李靚蕾微博）
王力宏在最初的離婚協議裡，提供母子住在價值4.8億的吾疆豪宅到孩子18歲，後來為了止戰改變主意送出房子，已經飽受批評，今年1月，王力宏再掀爭議，他帶著3個男子和禮物回吾疆豪宅，要求李靚蕾拔除監視器未果，企圖拿鑰匙硬闖，嚇得3個小孩大哭、李靚蕾發不自殺聲明。

▲李靚蕾再度向王力宏團隊宣戰，保護2女1子。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾不滿王力宏片面向紐約法院請求變動探視2女1子的方案。（圖／李靚蕾IG）
不過隨著王力宏將戰場拉到紐約法院，情況可能出現逆轉，美國非常重視兒童權益，一切以證據說話，不管王力宏在婚姻表現如何，官司只以小孩最大利益為考量，李靚蕾「網路公審」、「拒絕王力宏探視小孩」這兩點可能扣分，王力宏手上備齊15項證據，李靚蕾則有14項證據，雙方如何攻防萬眾矚目。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀