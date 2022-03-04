李靚蕾公布監視器失策 王力宏握「15項證據」全力搶兒
王力宏、李靚蕾8年婚姻終結，雙方將於美國時間4日（台灣時間5日凌晨），以視訊方式出庭紐約法院，談判2女1子的探視權，這場離婚攻防戰由李靚蕾搶得先機，第一時間發表5000字長文重打王力宏，不過李靚蕾公布吾疆豪宅監視器一舉，恐為自己扣分，王力宏律師團備齊15項證據，準備在紐約法院拚出逆轉勝。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-04 19:11:56
李靚蕾在去年12月開出婚變內幕第一槍，文中提到王力宏缺席孩子生日、重要節日，「每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了。我一再隱忍…，原來也只是換來他們患得患失、一次次的失望。」暗指3個小孩只是王力宏傳宗接代的交代，並非真心愛小孩。
王力宏在最初的離婚協議裡，提供母子住在價值4.8億的吾疆豪宅到孩子18歲，後來為了止戰改變主意送出房子，已經飽受批評，今年1月，王力宏再掀爭議，他帶著3個男子和禮物回吾疆豪宅，要求李靚蕾拔除監視器未果，企圖拿鑰匙硬闖，嚇得3個小孩大哭、李靚蕾發不自殺聲明。
不過隨著王力宏將戰場拉到紐約法院，情況可能出現逆轉，美國非常重視兒童權益，一切以證據說話，不管王力宏在婚姻表現如何，官司只以小孩最大利益為考量，李靚蕾「網路公審」、「拒絕王力宏探視小孩」這兩點可能扣分，王力宏手上備齊15項證據，李靚蕾則有14項證據，雙方如何攻防萬眾矚目。