掌上海銀董座30年！最資深銀行家榮鴻慶逝世享嵩壽100歲

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只是，因歷史的因素，上海商銀後來跟隨政府遷移來台，先於1954年重新註冊登記，在台北市成立總管理處籌措復業，經過10年的努力，1965年6月在台北市館前路正式復業，成為我國唯一從大陸來台復業的民營銀行。上海商銀在台復業50年，從1500萬元資本再出發，現在淨值早已超過千億元，總資產規模更已超越1兆元，其中1983年由榮鴻慶擔任副董事長，主導行務的發展，積極展開增設分行的營運策略，1991年榮鴻慶出任董事長至2021年7月卸任。
榮鴻慶不僅是亞洲知名的銀行家，也是我國最資深的銀行董事長。他在上海商銀在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持上海商銀的營運發展，1991年起擔任董事長到今年共長達30年。
在榮鴻慶主導上海商銀的營運將近40年期間，帶領上海商銀由保守轉為穩健積極的經營作風，推動增設分行，擴大服務層面，將國內分行由2家增至72家，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，前往香港、越南、新加坡及中國大陸設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南設立代表人辦事處，同時也赴大陸設立上銀融資租賃公司、併購柬埔寨AMK Microfinance Institution。
也由於上海商銀是目前唯一的民營百年銀行，本身歷史就是金融發展史的縮影，榮鴻慶出身自上海麵粉及紡織大廠望族，後來抓準時機從製造業跨足金融業，開啟榮氏家族一家四代銀行家的傳奇，中國大陸中央電視台製作百年金融大型紀錄片，也特別來台參訪取材，了解上海商銀及榮氏家族的發展歷程。
掌舵上海商銀30年的榮鴻慶，當然最大的心願就是推動上海商銀上市，經多年努力，上海商銀也終於在2018年於台灣證交所掛牌，是當年度台股最大上市案。而生肖屬豬的榮鴻慶，特別喜愛蒐集與豬有關的收藏品，家裡就有雙陶瓷、琉璃、青銅上千隻豬擺設，而上海商銀為求年輕化，2006年時推出的吉祥物，就是可愛的粉紅豬 pukii。
不僅如此，榮鴻慶對於上海銀大小事更是親力親為，即便年事已高，後來都住在香港，但只要上海商銀有活動，他一定都會親自出席參與，上海商銀股東會更是年年親自出席，即便交棒還是很關心上海商銀的發展。不過，他自新冠肺炎疫情爆發後就沒來過台灣。
榮鴻慶也很懂得養身，據了解，香港家的後院旁就有百坪菜園，他最愛私房養生料理，夫人也會天天為他親自料理的蛋白杏仁茶，而且即便近百歲，眼睛及牙齒都還很好，上個月也才與家人慶祝百歲大壽，氣色也相當好，豈料昨晚突然在睡夢中離世，也令上海商銀員工相當不捨。
由於榮鴻慶生前厚待員工，更秉持以人為本一家親經營理念，開放員工認購上海商銀股票，在榮鴻慶過世後，上海商銀表示他生前於台北總行的辦公室將會維持原來的擺設，但會簡單布置並放上榮鴻慶的照片，讓現職、退休員工前來悼念。