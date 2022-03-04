303全台大停電讓她悟了！「5必要」需謹記：非常有幫助

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1. 家中沒備存糧
因PO住的地方不能開伙，又因不吃零食而導致家中完全沒有存貨，結果停電後發現上街購買熱食不太容易，許多店家都未開門，故經歷這次後提醒自己平時多少要備一些乾糧，不然發生緊急狀況時，沒有食物真的很可怕。
2. 身上沒有足夠的現金
由於現今數位支付發達，身上攜帶的現金不多，可停電當日買東西都必須使用現金，可遇到身上現金所剩無幾卻又不能領錢的狀況，心裡相當慌張。
3. 沒有定時為手電筒和行動電源充電的習慣
雖然翻箱倒櫃找到家人給的手電筒，卻發現完全沒充電，毫於作用。
4. 無法連上個人網路與通話的絕望
原PO上班使用wifi皆正常運作，可沒想到下班時發現個人網路基本連不上，連電話都很難打出去，即便接通聲音仍是不清不楚，回房間後收訊更糟，整個與世隔絕。
5. 裝飾燈其實很有用
原PO聖誕節時為氣氛購買幾組需要用電池的裝飾燈，沒想到在停電時發揮妙用，沒電時只要去超商購買電池更換，相當方便，而這些裝飾燈幫助原PO度過幾個小時獨自一人的黑暗時刻。
網友們也在留言處分享這次停電的所見所聞「我學到迪士尼+的下載影片是真的要先載幾部，不然網路爛到根本不能用串流看」、「追星人類的應援棒這時候充分的發揮作用了！夠亮夠持久還耐摔」、「真的昨天路上一堆店都沒開，想說回房間煮泡麵，包裝都拆好才想到沒電不能用電熱水壺^_^於是把所有餅乾挖出來吃」、「昨天為了領錢跑到離家裡快20分鐘的地方，超商沒電，銀行跟郵局的提款機也不能用，我還是在有電之後出門的，結果還是一堆地方沒電」。 （編輯：李惠婷）