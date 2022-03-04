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303全台大停電讓她悟了！「5必要」需謹記：非常有幫助

▲3月3號全台大停電讓她悟了，謹記備好5必要：「日後非常有幫助」。（示意圖／pixabay）
▲3月3號全台大停電讓她悟了，謹記備好5必要：「日後非常有幫助」。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-04 23:51:47

3日時台電興達電廠發生開關場事故，全台均有發生停電災情，就有一位網友經歷了這次停電後，發現許多在日常生活中感覺不重要，但一到緊急停電時刻卻相當必要的5個小細節，她勉勵自己在下次停電前一定要準備好，並發文分享給網友，引起熱議。

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原PO於Dcard發文，詢問眾人在這次3月3日大停電中是否有體會到一些警悟，因為她自己在這一天學到了許多人生課程，內容包含已下五項：

1. 家中沒備存糧
因PO住的地方不能開伙，又因不吃零食而導致家中完全沒有存貨，結果停電後發現上街購買熱食不太容易，許多店家都未開門，故經歷這次後提醒自己平時多少要備一些乾糧，不然發生緊急狀況時，沒有食物真的很可怕。

2. 身上沒有足夠的現金
由於現今數位支付發達，身上攜帶的現金不多，可停電當日買東西都必須使用現金，可遇到身上現金所剩無幾卻又不能領錢的狀況，心裡相當慌張。

3. 沒有定時為手電筒和行動電源充電的習慣
雖然翻箱倒櫃找到家人給的手電筒，卻發現完全沒充電，毫於作用。 

▲行動電源是智慧型手機的好幫手，回收時還可以到超商折抵消費金額。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO認為定時為手電筒和行動電源充電是相當重要的習慣。（示意圖／unsplash）
4. 無法連上個人網路與通話的絕望
原PO上班使用wifi皆正常運作，可沒想到下班時發現個人網路基本連不上，連電話都很難打出去，即便接通聲音仍是不清不楚，回房間後收訊更糟，整個與世隔絕。

5. 裝飾燈其實很有用
原PO聖誕節時為氣氛購買幾組需要用電池的裝飾燈，沒想到在停電時發揮妙用，沒電時只要去超商購買電池更換，相當方便，而這些裝飾燈幫助原PO度過幾個小時獨自一人的黑暗時刻。

網友們也在留言處分享這次停電的所見所聞「我學到迪士尼+的下載影片是真的要先載幾部，不然網路爛到根本不能用串流看」、「追星人類的應援棒這時候充分的發揮作用了！夠亮夠持久還耐摔」、「真的昨天路上一堆店都沒開，想說回房間煮泡麵，包裝都拆好才想到沒電不能用電熱水壺^_^於是把所有餅乾挖出來吃」、「昨天為了領錢跑到離家裡快20分鐘的地方，超商沒電，銀行跟郵局的提款機也不能用，我還是在有電之後出門的，結果還是一堆地方沒電」。 （編輯：李惠婷） 

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