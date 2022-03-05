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Citroën C5 Aircross No.016 ---- 頭燈使用心得

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-05 09:25:40

小七哥所購入的 Citroën C5 Aircross 屬於 1.6 PureTech 動力中較入門的 Feel 等級，因此搭載矩陣式高亮度鹵素頭燈，而非 Shine 及 Shine Pack 所搭載的矩陣式 FULL LED 頭燈，不過均擁有 LED 日間行車燈。

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Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
照明表現方面，C5 Aircross 的近燈與遠燈採用不同燈泡與反光板的分離式設計，雖然鹵素燈泡不若 LED 或 HID 般具備偏白色或藍的的高色溫，但亮度對於一般的夜間行車還算足夠，而光形部分因採用反射式燈具而使切線稍遜於投射式燈具，而鹵素燈泡還具備低廉的更換成本優勢，尚可接受。

Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
燈具設計上，C5 Aircross 採用與水箱罩及廠徽結合的上下分離式，上方為 LED 日間行車燈，採用左右各兩道導光條的左右分離式設計，也兼具小燈及方向燈功能，下方由外而內分別是近光燈及遠光燈。前霧燈位於保險桿兩側下方，採用反射式來照射，燈泡為鹵素光源，點亮後提供車身前方及部分側方的照明效果。

Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
LED 日間行車燈位於遠近光燈上方，採用左右各兩道導光條的分離式設計，也兼具小燈及方向燈功能。
Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
前霧燈位於保險桿兩側下方，採用反射式來照射，燈泡為鹵素光源，點亮後提供車身前方及部分側方的照明效果。
操作介面上，C5 Aircross 是透過方向機柱左側的撥桿來調整，因具備了光感應自動啟閉功能，以手指轉動撥桿外側僅可切換 AUTO 自動模式或小燈模式，無法完全關閉，而撥桿內的小撥桿則可啟動前後霧燈。

Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
頭燈操作介面位於方向機柱左側的撥桿當中，具備了光感應自動啟閉功能，僅可切換 AUTO 自動模式或小燈模式，無法完全關閉。
Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross
頭燈照射高度可透過駕駛座左側的旋鈕進行手動調整，提供 0~6 共 7 種高度選擇，可依照負載程度來搭配。 
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，全程均在市區累積行駛約 351.7 公里後再添加 44.04 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 7.986km/L。

Citroën C5 Aircross
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加滿此桶 98 無鉛汽油，小七哥又行駛約 335.2 公里，包含約 75% 高速公路路段及約 25% 市區通勤路段，其中高速路段有約 50% 為塞車狀態，再添加 29.73 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 11.275km/L。

Citroën C5 Aircross
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