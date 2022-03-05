Citroën C5 Aircross No.016 ---- 頭燈使用心得

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照明表現方面，C5 Aircross 的近燈與遠燈採用不同燈泡與反光板的分離式設計，雖然鹵素燈泡不若 LED 或 HID 般具備偏白色或藍的的高色溫，但亮度對於一般的夜間行車還算足夠，而光形部分因採用反射式燈具而使切線稍遜於投射式燈具，而鹵素燈泡還具備低廉的更換成本優勢，尚可接受。
燈具設計上，C5 Aircross 採用與水箱罩及廠徽結合的上下分離式，上方為 LED 日間行車燈，採用左右各兩道導光條的左右分離式設計，也兼具小燈及方向燈功能，下方由外而內分別是近光燈及遠光燈。前霧燈位於保險桿兩側下方，採用反射式來照射，燈泡為鹵素光源，點亮後提供車身前方及部分側方的照明效果。
LED 日間行車燈位於遠近光燈上方，採用左右各兩道導光條的分離式設計，也兼具小燈及方向燈功能。
操作介面上，C5 Aircross 是透過方向機柱左側的撥桿來調整，因具備了光感應自動啟閉功能，以手指轉動撥桿外側僅可切換 AUTO 自動模式或小燈模式，無法完全關閉，而撥桿內的小撥桿則可啟動前後霧燈。
前霧燈位於保險桿兩側下方，採用反射式來照射，燈泡為鹵素光源，點亮後提供車身前方及部分側方的照明效果。
頭燈操作介面位於方向機柱左側的撥桿當中，具備了光感應自動啟閉功能，僅可切換 AUTO 自動模式或小燈模式，無法完全關閉。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，全程均在市區累積行駛約 351.7 公里後再添加 44.04 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 7.986km/L。
頭燈照射高度可透過駕駛座左側的旋鈕進行手動調整，提供 0~6 共 7 種高度選擇，可依照負載程度來搭配。
加滿此桶 98 無鉛汽油，小七哥又行駛約 335.2 公里，包含約 75% 高速公路路段及約 25% 市區通勤路段，其中高速路段有約 50% 為塞車狀態，再添加 29.73 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 11.275km/L。