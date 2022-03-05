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獨家／王力宏、李靚蕾視訊爭子女探視權　最新進度曝光

▲李靚蕾（左）、王力宏協商3個小孩的探視權。（圖／翻攝PTT）
▲李靚蕾（左）、王力宏協商3個小孩的探視權。（圖／翻攝PTT）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-05 11:44:28｜2022-03-05 12:26:23

王力宏、李靚蕾宣布離婚後對於2女1子的親權、探視權意見分歧，毫無共識，先前還發生「硬闖吾彊」衝突，紐約時間3月4日（台灣時間3月5日凌晨），蕾宏兩人透過線上視訊開庭，針對協商進度，《NOWnews今日新聞》詢問經紀人，對方表示：「因目前處於司法程序中，不便回應，我們將靜候司法判决。」顯示還沒有個結果。

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▲王力宏欲探視兒女卻吃了閉門羹。（圖／李靚蕾微博）
▲王力宏去年欲探視兒女卻吃了閉門羹。（圖／李靚蕾微博）
李靚蕾和王力宏的離婚官司選在美國紐約法院進行，這是兩人宣告離婚後首度在法庭上攻防，主要針對3個小孩的探視權做協商，有網友爆料，3月1日李靚蕾再度提交7項新證據，加上先前的7項，共14項證據，王力宏也增加4項證據，共15項證據。

網友上個月公開王力宏、李靚蕾訴訟文件，指李靚蕾不僅沒有遵守子女監護權、財產分配的協議，更懷疑女方根本沒有男方出軌證據，極有可能被判刑，隨後李靚蕾發出5點聲明反擊，透露被王力宏凍結帳戶，其中一段質疑「爆料網友」身分及目的。

▲李靚蕾（左）再錘前夫王力宏，痛訴對方強行入屋看孩子。（圖／李靚蕾微博）
▲李靚蕾（左）、王力宏對簿公堂。（圖／李靚蕾微博）
王力宏也立刻發聲明反擊：「無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪，希望所有紛爭回歸司法」，強調因為先前媒體事件，美國法院考量孩子的利益，命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，「如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」。（編輯：楊穎軒）

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