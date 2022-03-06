Citroën C5 Aircross No.017 ---- 方向盤設計與使用心得

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C5 Aircross 所搭載的方向盤為三幅式，頂端與底端略呈平底形狀，表面施以黑色皮質包覆，還搭配同色的縫線，中央的氣囊飾蓋為硬質塑料，三點、六點及九點鐘方向具備亮黑色飾板點綴，三點及九點鐘方向還設有指扣，盤徑與厚度設定適中，質感在水準之內。
在多功能按鈕方面，C5 Aircross 方向盤右側的按鈕可操作音響與通話功能，也可在儀錶板螢幕介面選單中切換項目，而左側的按鈕則可操作語音聲控、儀錶板顯示介面調整及音量控制，按鈕回饋力道適中，後方還設有固定式換檔撥片，左側為退檔，右側為進檔，至於定速 ACC 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能則整合至方向機柱左下方的獨立撥桿中。
實際上路感受方面，C5 Aircross 的電子輔助轉向程度頗高，使回饋力道偏強，轉動手感頗為輕盈，但保有足夠的路面資訊回饋，指向性也不遜於 Kuga ST-Line。整體來說，C5 Aircross 所配置的方向盤提供合理的抓握感受與功能，質感雖不到優異，仍可以接受。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 98 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步之用，因過年期間里程較短而在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。