【油價公告】中油、台塑宣布明(7)日起國內汽、柴油各調漲 0.6 元
7Car 小七車觀點
2022-03-06 14:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (7) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.3元、95無鉛汽油每公升32.8元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元。
台灣中油表示，本週受俄國遭環球銀行金融電信協會(Swift)制裁恐使原油供應中斷、國際大油公司撤出在俄油、氣投資等因素影響，導致油價大漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲11.79美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為10.18%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲3.0元及4.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.2元及2.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.2元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.4元及3.8元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.6元。
台塑石化台塑石油表示，受到歐美多國對俄羅斯實施金融制裁，俄羅斯原油出口面臨中斷，加劇市場對原油供應不足的擔憂，推升本週國際油價大幅上漲。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年3月7日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.6元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。