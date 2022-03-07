【MotoGP戰報：卡達站】Pol Espargaro一馬當先大半場卻敗在心急，Bastianini穩紮穩打奪生涯首勝

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2022年MotoGP賽事在上周末卡達站正式展開，經過排位賽努力後由Martin取得竿位，Bastianini第二，Marquez則展現實力取得第三，Suzuki車隊表現一般，Mir與Rins分別為從第8與第10出發，Yamaha的Quartararo和Morbidelli更只有11和12的位置。
正賽起跑後很習慣的尋找Rossi的位置，但很快的就意識到他退休了，進入第一彎Espargaro就從第6立即躍升至第一與Marquez第二取得領先位置，在此之後Espargaro與Marquez就一直佔據領先地位。原本還在期待Bagnaia今年表現，但可惜在賽事近一半時，前輪失去抓地力轉倒，並且還將Martin一併給帯出場。至於Mir與Rins則都一直維持在6、7左右位置，而Quartararo和Morbidelli最後以第9和第11結束。
賽事來到後段正期待Marquez是否要開始反擊，沒想到戰力卻開始下滑，有一部分原因事前後軟胎衰退，另一原因要再觀察是否是傷勢造成的影響，之後也被Binder超越落至第三，之後又掉落至第五。而一直在後方似機而動Bastianini，則憑著後輪中性胎優勢逐間追近和Espargaro距離，最後倒數時則成功超越Espargaro，Espargaro由於太過心急想立即要回領先，晚煞車策略反讓他外拋，不過好在回來還有第三名位置，最終由Bastianini取得生涯首勝。
Bastianini（25分）、Binder（20分）、Pol Espargaro（16分）。