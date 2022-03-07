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美國防官員指俄已射600枚飛彈　投入9成5邊境軍力

▲美國高階國防官員表示，俄羅斯自開始入侵烏克蘭以來，總共已發射600枚飛彈，並在烏克蘭境內投入9成5集結俄烏邊境的軍力。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）
▲美國高階國防官員表示，俄羅斯自開始入侵烏克蘭以來，總共已發射600枚飛彈，並在烏克蘭境內投入9成5集結俄烏邊境的軍力。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

中央社

2022-03-07 12:14:22

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國高階國防官員今天表示，俄羅斯自開始入侵烏克蘭以來，總共已發射600枚飛彈，並在烏克蘭境內投入9成5集結俄烏邊境的軍力。

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官員稱，美國觀察到刻松（Kherson）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）今天有戰鬥正在發生，俄羅斯軍方仍試圖包圍基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）與馬立波（Mariupol）。

但這些攻擊都遭到烏克蘭民眾頑強的抵抗，因此減緩了俄羅斯推進的速度。

在此同時，基輔北方綿延40英里（約64公里）長的俄羅斯車隊仍停滯不前，也沒有他們距離基輔還有多遠的最新進展。不過，那個車隊上週末在距離基輔市中心約16英里（約25公里）處。

那名官員補充說：「我們認為，烏克蘭多數地區的民眾還是能通訊、上網、接觸到媒體。」

該官員也提到，美國沒觀察到敖德薩（Odessa）有兩棲攻擊，據他們的評估，近期也不會出現。

那名官員無法證實，據傳俄方在基輔對抗議群眾開火，或違反准許建立人道走廊的停火協議消息是否屬實，也無法證實俄方正在招募後備軍人的報導是否正確。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110307

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