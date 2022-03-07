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換上 1.3 升引擎　2022 年式 DFSK K01、K01L、K02 正式於中國大陸推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-07 13:25:40

DFSK 於日前於中國大陸推出 2022 年式 K01、K01L 及 K02 小貨車，編成分為 K01 1.3L 基本型、K01L 1.3L 基本型及 K02 1.3L 基本型。

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DFSK K02
DFSK K02
K01 及 K01L 為單廂 2 人座設計，K02 則為雙廂 5 人座設計，而 K01 與 K01L 分別為短軸與長軸車型，其中 K01 的車身尺碼長寬高分別為 3,960x1.560x1,825 (mm)，軸距為 2,515mm，K01L 的車身尺碼長寬高分別為 4,435x1,560x1,825 (mm)，軸距為 2,760mm，K02 的車身尺碼長寬高分別為 4,600x1,560x1,840 (mm)，軸距則為 2,760mm。

DFSK K02
DFSK K02
DFSK K02
DFSK K02
酬載機能方面，K01 的貨台長寬高分別為 2,260x1,440x340 (mm)，最大載重為 890 公斤，K01L 的貨台長寬高分別為 2,700x1,440x370 (mm)，最大載重為 1,010 公斤，K02 的貨台長寬高分別為 2,000x1,440x370 (mm)，最大載重為 1,000 公斤。

DFSK K01L
DFSK K01L
DFSK K01
DFSK K01
動力配置方面，2022 年式 K01、K01L 及 K02 換上中置 1.3 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，取代原有的 1.2 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出較先前高 1kW 的 68kW 最大功率 (約 91.19hp) 及 125Nm 峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，極速為 100km/h，平均油耗維持與先前相同的約 16.67km/L。

DFSK K01
DFSK K01
國內市場方面，DFSK 總代理合同興攜手具備重車組裝經驗的台塑汽車，共同與原廠合作開發，針對國人需求，販售雙廂大穩發 S2.5t 及單廂金穩發 S2.5t 共 2 款國產商用車。

DFSK K01
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