雄獅集團「gonna共樂遊」搶進京站！首2週滿千送招牌菜色
美式餐廳「N.Y.BAGELS」去年底熄燈之後，讓不少老顧客相當愕惋，而原本位於台北京站的據點，後來證實由雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」接手，經過3個多月的籌備，昨（6）日正式開幕，雄獅集團看好台北車站交通便捷，且擁有許多百貨客與旅客來往的人潮等特點，在開幕前2週配合京站春季檔期活動，凡消費滿千即享超營養農家沙拉或堅果青醬番茄雞肉寬麵2選1，Q App卡友，3/30前掃碼還可兌換「gonna超解饞雙拼薯條」限量500份。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-07 15:07:20
全新「gonna共樂遊」京站店是該品牌第4間門市，有別於先前仁愛概念店設立於街邊，或內湖、南港店融入商業辦公住宅形式，看準Q square京站時尚廣場鄰近雙鐵、捷運站，且步行不用5分鐘的路程，樓上還有轉運站周邊商圈的高集客力，以及百貨本身人潮等優勢，主要鎖定女性、上班族和健身族等客群，空間規劃上半通透的開放式廚房不僅呈現時尚感，餐飲衛生也讓人看得見。共設有65個座位席，透過沙發卡座、單人高腳桌與一般聚餐座位的不同搭配，為來店用餐的客人營造放鬆且靈活彈性的座位組合。
「gonna共樂遊」融入風行於歐美和澳洲的「快速慢食」概念，變化豐富且多樣的菜色以「地中海飲食概念」為烹調主軸，加上美味好食、餐點色彩繽紛好拍的特點，令不少美食客相當著迷。全新京站店在延續品牌的精神下，將提自早上9點起供應早午餐，全時段供應沙拉、穀物碗、義大利麵、漢堡帕里尼與各式嘴饞點心，以及鮮榨果汁和咖啡等，滿足所有來店客的需求。
不能錯過的人氣早午餐「超級抗氧化義式烘蛋」，採用大量的富含抗氧化元素，青花菜、堅果青醬、羽衣甘藍等配上無毒雞蛋後，烤成義式烘蛋，最後搭配生菜以及奶油布里歐麵包，營養滿分還能越吃越年輕。另一道人氣穀物能量碗「Tahini鮭魚穀物能量碗」，除了Cajun風味鮭魚是一大亮點外，食材之一的Farro法蘿穀麥富含優質蛋白質、礦物質、維他命，不但能提升自我免疫力，更具有高纖維、低 GI 的特性。
「gonna共樂遊」京站店即日起也與外送平台Uber Eats合作，周邊鄰近中山、中正、萬華、士林等區的民眾，3公里內滿800元免運外送服務。此外，看好新竹竹北商圈鄰近科學園區、且消費區域集中特性，預計今年下半年將版圖拓展到竹北。