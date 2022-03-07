e-POWER 動力正式導入歐洲　歐規 Nissan Qashqai e-POWER 亮相

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全新第三代 Qashqai 於去年 (2021) 2 月發表，除提供 1.3 升汽油引擎搭配 12V 輕油電複合動力之外，也預告將提供不同於日本市場 1.2 升的全新開發 1.5 升版本 e-POWER 系統。原理是透過引擎為鋰電池充電，搭配可驅動/回收電能來發電的電動馬達，搭配 e-Pedal 單踏板控制功能，達成接近純電動車的駕馭體驗，兼具節能表現。
Qashqai e-POWER 採用的 1.5 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，壓縮比可在 8:1~14:1 間自動切換，可輸出 156hp 最大馬力，系統最大綜效馬力達 188hp，峰值扭力為 330Nm，搭配前輪驅動之下，原廠宣稱平均油耗約為 18.87km/L。
e-POWER 最初是在 2016 年 11 月時搭載於 Note 掀背車上，推出後受到日本消費者的歡迎，於 2018 年時拿下最暢銷乘用車的頭銜，同年 3 月時 e-POWER 系統拓展至 MPV 車款 Serena 當中，並在 2020 年 6 月擴及日規 Kicks，3 款車在日本市場累計售出超過 50 萬輛，去年 e-POWER 則隨東風日產軒逸 e-POWER (Sylphy e-POWER) 進入中國大陸市場，如今則跨入歐洲市場，強化 Nissan 電動化的布局。