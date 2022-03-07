享受 EV 移動生活　Hyundai IONIQ 5 EV 500 Performance 試駕體驗

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●採用 E-GMP 電動汽車專用平台。
●內裝選用環保材質打造。(PET 寶特瓶、撚線羊毛混紡面料、100% 可回收的紙等)
●中央鞍座可前後滑移 14cm。
●具備 58kWh 與 72.6kWh 兩種電池容量設定。
●支援 V2L (vehicle-to-load) 功能，可充當發電機角色作為家用電器、空調系統電力來源，亦可為其他電動車充電。
●使用 350kW 直流快充，可於 18 分鐘的時間可完成 10%-80% 的充電，是目前充電速度最快的電動汽車。
Hyundai 自 2016 年起以 IONIQ 為名，發展了油電混合車至純電動車型，並於 2020 年將 IONIQ 升格為全新的電動車品牌，"IONIQ" 其名稱詞源分別來自 "離子(ion)" 和 "獨具一格(unique)"，致力於提供消費者改變生活型態的純電載具。IONIQ 系列車款為數字命名，搭載專為電動車開發的 E-GMP 電動模組化平台，並以偶數用於轎車，奇數用於 SUV 的命名邏輯，而 IONIQ 5 正是電動車款陣容的首發車款。
國內市場方面，總代理南陽實業選擇在 3/2 於國內市場發表，提供 EV400、EV500 及 EV500 Performance 三款車型，接單價 EV400 $145 萬元、EV500 $169 萬元、EV500 Performance $189 萬元，因配額有限今年度僅有 120 台，且在發表當日已全數完售。
Hyundai IONIQ 5 的車身長寬高分別是 4,635 x 1,890 x 1,605 (mm)，軸距達到 3,000mm 之譜。IONIQ 5 外型上傳承 1970 年代 Hyundai 第一款量產車 Pony 設計理念及 2019 年發表 45 EV Concept 電動概念車，結合了經典與創新的 Parametric Pixels 參數化設計元素，模擬出立體線條、表面、角度以及形狀，包括蚌式引擎蓋、平整式門把、數位像素 LED 日行燈及尾燈組、V-Shape 數位印象識別燈、Z-Shape 印象式鈑線、Dynamic C 柱造型到運動化流體尾翼設計以及 20 吋 Parametric Pixel 鑽石切削低風阻輪，都賦予 IONIQ 5 有別於傳統車輛的未來感設計。
數位像素 LED 頭燈透過 V-Shape 印象帶來深刻的識別度。
全車擁有鮮明的立體線條，車身表面有著豐富的角度以及形狀所構成。
EV500 Performance 車型採用 20 吋 Parametric Pixel 鑽石切削低風阻輪，視覺上相當獨樹一幟。
IONIQ 5採用隱藏式車外門把手，其自動啟閉功能可在離車並上鎖後約 15 時，再接近車門便會自動彈出手把並解鎖。
充電孔設置於右後葉子板側，規格為 J1772 搭配 CCS1 快充規格，同時也支援 V2L 反向充電機能。
尾門採用無雨刷設計。內裝鋪陳 IONIQ 5 強調融入如同居家生活般的舒適空間設計，目的是為了打破傳統用車體驗與生活界限，利用長達 3,000mm 的軸距將車內乘用空間最大化，提供可前後滑移 14cm 的中央鞍座、雙前座全傾倒電動座椅、Sliding Console 中央扶手滑移功能、第二排可前後滑移及傾角調整等機能，讓這部不到 4 米 7 的跨界車款能夠突破傳統空間框架。
當然電動車強調的科技配備 IONIQ 5 也不馬虎，如 Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL 智慧型動能再生制動系統、Qi 無線充電座以及 64 色環艙氣氛燈都一應俱全，值得一提的是，在 EV6 上首見的 RSPA 遙控智慧停車輔助系統也都是 IONIQ 5 的標準項目之一。
Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統整合在方向機柱右側，初次接觸需要多加調適。
儀錶板採用 12.3 吋螢幕，顯示介面資訊量適中，效果也清晰。
中控台上方也配置 12.3 吋觸控螢幕，全新 EV 資訊界面的設計整合了車輛全數功能，可惜的是並無導入中文化界面。
中控台空調出風口下方設有實體按鍵與電容式觸控空調介面，操作上仍保留傳統車輛的格局。
中控台底下設有一處置物空間，並設有 USB 與 12V 電源。
中央鞍座前方設置兩組開放式杯架。
下方設有 USB 與 12V 插座，並提供置物凹槽、Qi 無線充電板。
雙前座具備 12 向電調功能含腿靠，可進行冷熱通風與電動調整功能，支撐性與包覆性均屬水準之內，發泡棉軟硬適中，整體為舒適導向。
後座空間受惠於軸距長達 3,000mm 而相當充裕，平整化的地板設計使乘客腳部享有足夠的擺放空間，椅背具備多向傾斜角度手動調整，滿足不同身材乘客的乘坐需求。
後座空調出風口設於 B 柱當中，可調整風向及風量。
後座提供兩組 USB 插孔，下方還有一處開放式空間。
後行李廂置物空間可在 527~1,587L 間變換，格局方正且底板平整，與傾倒狀態的後座椅間無明顯段差。在安全科技方面，IONIQ 5 全車系標配 Hyundai SmartSense Level 2 半自駕等級主動安全輔助系統，除了基本的 SCC 智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA 前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測、FCA-JX 路口偵測)、BCA 盲區碰撞避免輔助、以及 EV500 以上標配的 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影響輔助系統、SEA 安全下車輔助，更具有首度導入的 RSPA 智能遙控停車，堪稱是目前品牌在國內擁有最完整的領先科技。
三段式的煞車動能回收系統，在不同模式間的調性差異明顯，無論是需要長時間滑行，或是靈敏的加速與減速效果均能實現。動力配置方面，IONIQ 5 EV 500 Performance 採用兩顆電動馬達構成四輪驅動系統，可輸出 306ps 最大馬力及 61.9kgm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.2 秒完成，搭配 72.6kWh 的高壓鋰電池模組之下，擁有 496 公里 (NEDC) 的滿電最高續航里程，充電架構支援 400V 與 800V，插座為 CCS1 (AC) 及 J1772 (DC) 形式，透過 350kW 功率充電時，自 10% 充至 80% 電量約需 18 分鐘。
由於有了同平台 Kia EV6 的駕駛經驗，因此對於 IONIQ 5 不免懷抱著期待，開著 IONIQ 5 上路，其線傳排檔桿看似傳統的撥桿樣式，但實際排入 D 檔的動作則是以手指來扭轉開關進入檔位，新鮮度相當十足。在未開啟動能剎車輔助之前，鬆開煞車便感受到趨近於燃油自排車型的蠕行效果，於 Eco 模式踩下油門其加速反應不急不徐，適度的節律相當適合於市區行駛。切換到 Sport 模式時，此時前軸的馬達便會隨著運作，重踏油門轉瞬之間即能達到所需車速，且懸吊抑制車頭抬升的現象良好，讓車輛依舊能夠平穩迅速的帶動前進。
乘駕感受方面，因電池模組擺放於車底而使重心相當低，加上前麥花臣、後 5 連桿底盤設計，紮實的反應即便車重突破 2 噸在都會區穿梭也游刃有餘，轉向設定雖不算歐洲車那般俐落，但也具備一定程度的指向性與可預期性。避震器阻尼設定偏向舒適，不過仍保有足夠的路面資訊，不會產生過於硬朗的現象。另外整體隔音表現良好，但仍有些許外部噪音會從玻璃傳入車室，不過整體而言隔音已有傳統豪華車款的水準。
Hyundai IONIQ 5 與 Kia EV6 無論是車格或動力系統配置均相當雷同，前衛的外型設計也相當有話題性。兩者雖然採用相同的 E-GMP 平台打造，但呈現出來卻是完全不同的調性，相對於 Kia EV6 運動化及冷冽科技的營造，IONIQ 5 更講求空間機能性與人性化的設計，像是淺色頂蓬、景觀式全景天窗、雙前座全傾倒電動座椅、中央扶手滑移功能、第二排可前後滑移及傾角調整等等，享受車內的所有，相信就是擁有 IONIQ 5 的生活。