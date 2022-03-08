【南投】賞花系列懶人包｜必啃的「冒煙小饅頭」＋不能不吃的炸肉圓

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南投賞櫻#望高茶園
隱藏在山坡下的櫻花秘境，上千棵櫻花沿著之字型步道的兩側盛開，若使用空拍機從空中俯瞰猶如一條天然的櫻花隧道，一大片粉嫩色的櫻花看了格外療癒。
望高茶園景觀餐廳其實是往返新中橫公路的腳踏車補給站，旁邊山坡種滿了櫻花，近來因閃電狀櫻花步道而聞名，地主更無私讓遊客欣賞，賞完櫻花不妨到餐廳內用餐，美食配美景更加美味。
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望高茶園
地址｜南投縣信義鄉同富村太平巷72之6號
南投賞櫻#草坪頭玉山觀光茶園
草坪頭玉山茶園以栽種烏龍茶著名，種植了3000多株不同品種的櫻花及少見的白櫻花，同時也能欣賞李花、桃花爭奇鬥艷，三個願望一次滿足！賞花之餘還能體驗製茶過程、品嚐香醇烏龍茶，在花樹下享受盛宴。
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草坪頭玉山觀光茶園
地址｜南投縣信義鄉太平巷113之1號
南投賞梅#外坪頂蔡家秘境梅園
寧靜純樸的古厝配上白皚皚的梅花，別有一番風味，是外坪頂蔡家秘境梅園的特色，這裡有上千顆老梅樹依山勢形成一片白色花海，廣闊的景色十分療癒，近年來吸引越來越多遊客到外坪頂蔡家秘境梅園賞梅。
蔡家秘境梅園位於高山上，附近雖然有不少收費停車場，計次100元，但上山的路狹隘難行，路寬約一部車，因此建議大家把車停在山腳下步行上去，也能欣賞沿途的美景。
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外坪頂蔡家秘境梅園
地址｜南投縣信義鄉太平巷33號
營業時間｜08:00-17:00
南投賞梅#張家梅園
如果不想跑到太山上，張家梅園也是一個很不錯的賞梅選擇，距離水里市區約25分鐘車程。這裡的梅花是矮種，需彎著身體低頭進去取景，讓人感到格外親近，甚至還要用竹竿撐起，梅樹才不會越垂月低，而張家梅園裡還有一棵樹齡40年的老梅樹，更是來到這邊不可錯過的朝聖景點。
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張家梅園
地址｜南投縣水里鄉十路43號
營業時間｜星期五-星期日 07:00-17:00
#南投美食
南投小吃#阿婆慢慢麵
台灣目前少數仍用木柴入灶內生火燒，慢慢熬煮出來的小吃麵店，因烹煮時間較長，因此被稱之為「慢慢麵」。販售的品項種類不多，乾麵、餛飩麵這樣的平民美食雖然簡易，但卻充滿著純樸古早味，而香氣十足又入味的「慢慢蛋」也是招牌必點，也可以試試南投獨特的道地吃法，將蛋白加入湯中品嚐。
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阿婆慢慢麵
地址｜南投縣水里鄉市場街39號
營業時間｜11:00-15:00
南投小吃#董家三兄弟肉圓
南投水里排隊美食「董家三兄弟肉圓」共有三家，分別是二哥的店(總店)、三哥的店和四弟的店，三間店的營業時間有些許不同，但都是下午開始到賣完為止，往往在開店前就已經大排長龍，人潮絡繹不絕。
油鍋內一顆顆手工現做的肉圓，起鍋後剪開加上特調醬汁，糯米醬及醬油的比例剛好，外皮Q彈有嚼勁，內餡不是絞肉而是醃製過的肉塊及筍塊，吃完再淋上大骨高湯，銅板價就能享受大大的滿足。
圖/[email protected]_tainan_fooddiary
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董家三兄弟肉圓｜地址
二哥的店：南投縣水里鄉民族路342號
三哥的店：南投縣水里鄉鉅工村民生路275號
四弟的店：南投縣水里鄉民生路299號
董家三兄弟肉圓｜營業時間
二哥的店：14:20-17:30
三哥的店：14:00-18:00 (星期日到17:30)
四弟的店：13:00-18:30
南投美食#冒煙的饅頭店
手工饅頭隨處可見，但堅持灶火柴燒的可不多，冒煙的饅頭店門口就能看見紅磚堆砌成的灶台，這裡的饅頭饅頭約手掌大，並使用老麵糰發酵，口感扎實有嚼勁，絕無添加膨鬆劑，且麵粉的麥香越嚼越香，除了來一顆當點心，也有很多遊客會購買冷凍饅頭回去。
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冒煙的饅頭店
地址｜南投縣水里鄉水信路二段8號
營業時間｜09:00-18:00
#南投賞花一日遊下午行程
南投景點#水里蛇窯文化園區
結合蛇窯文物館、陶藝教室、陶藝咖啡館等園區，水里蛇窯文化園區是第一個觀光窯，也是台灣現存最古老、最具傳統代表性的柴燒窯。園區就像一個鄉村小鎮，充滿古色古香的建築及陶藝品，每個角落拍起照來都很美，甚至有「小京都」之稱。
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南投景點#車埕聚落
早期製糖業與筏木業的興盛時期，車埕車站曾是重要的運輸據點，沒落之後積極發展觀光，保留了舊鐵道及火車車廂，並修建木業展示館、車埕酒莊、貯木池，成為富含懷舊古蹟及人文特色的車埕聚落，除此之外還能體驗手作木製品、逛車埕老街，在這邊待上一天都不是問題。
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車埕聚落
地址｜南投縣水里鄉民權巷2號
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原文出處 : ReadyGo 【南投】賞花系列懶人包｜必啃的「冒煙小饅頭」＋不能不吃的炸肉圓
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