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上空 V8 野馬前進歐洲　Ford Mustang Convertible California Special 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-08 13:25:40

Ford 日前宣布於歐洲市場推出 Mustang Convertible California Special 特仕車型，除了延續敞篷車型特有的軟頂設計之外，亦有專屬徽飾、19 吋胎圈和"California Special"彩繪，動力系統則採用 5.0 升 V8 引擎。

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此次新推出的 Mustang Convertible California Special 源自於 1968 年以 Shelby GT notchback coupe 原型車打造的 California Special 為靈感，外觀配備賽車紅徽飾、黑色蜂窩狀水箱罩、下擾流、碳灰色 19 吋鋁圈和四出排氣尾管。而專屬的彩繪採用隱藏式的“California Special”字樣，在陽光照射下才會顯現，並提供 9 種塗裝選擇。

進到車內，座椅採用 Miko 絨面與皮革搭配，並有加熱含通風功能，其他還有紅色縫線、GT/CS 徽飾、12 吋數位儀錶板及 8 吋 SYNC 多媒體觸控螢幕。ADAS 方面自然是標準配備，包括主動式巡航控制和車道維持警示等等。

動力表現上，歐規的 California Special 配備 5.0 升 V8 引擎，可產生 444 hp (331 kW / 450 PS) 最大馬力和 529 Nm 的扭力，因嚴苛排放法規因素整體輸出略低於美規車型。

國內市場方面，目前福特六和引進的 Mustang 僅有雙門車型，敞篷車型未曾導入，不過仍有貿易商少量引進，因此偶能於國內街頭上遇見。

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