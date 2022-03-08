COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

全新 C-Segment 跨界休旅　Renault Austral 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-08 19:25:40



我是廣告 請繼續往下閱讀
Renault 今日 3/8 發表全新 C-Segment 跨界休旅車 Austral，取代原有的 Kadjar，預定今年第四季於歐洲市場開賣。

Renault Austral
Renault Austral
Austral 採用 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟旗下的第三代 CMF-CD 模組化平台打造，造型與第五代 Megane E-Tech 採用相同的家族風格，車頭換上甫於今年初發表的全新扁平化廠徽，LED 頭燈不僅具有下方刀鋒式日行燈，也與點狀水箱罩相連，車側具有高聳的腰線，輪拱運用鋼琴烤漆處理，車尾配置雙 C 字型 LED 導光燈組，車長為 4,510mm。Renault 更首度推出 Esprit Alpine 運動化版本供選擇。

Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
內裝方面，Austral 與 Megane E-Tech 同樣採用稱為 OpenR 的 L 形螢幕駕駛介面，整合 12.3 吋虛擬儀錶及 12 吋直立式中控車載系統，內建 Google 作業系統，提供豐富的聯網功能。座艙內運用 Alcantara 及 Nappa 等材質製作，後座椅可前後滑移 16 公分，車內提供 LIVING LIGHTS 氣氛燈、全景天窗及總共 35 公升的置物空間，行李廂標容積為 500 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可提昇至 1,525 公升。

Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
Renault Austral
動力配置方面，Austral 成為品牌首款僅提供油電汽油引擎的車款，同時取消傳統柴油引擎的配置，分別提供含有 12V 輕油電技術的 1.3 TCe 渦輪引擎、48V 輕油電技術的 1.2TCe 渦輪引擎以及頂級的 400V 架構 E-Tech 混合動力，最高輸出可達到 200hp，底盤提供前驅車型採用的後非讀式懸吊，或 4CONTROL Advanced 四驅車型專屬的獨立多連桿選項，搭配第三代四輪轉向系統，後輪最高可轉動 5 度。

Renault Austral
Renault Austral
Renault 品牌目前在國內並無正式代理引進販售，然而在歐洲市場仍屬暢銷的品牌之一，本次推出的 Austral 將持續迎戰逐漸蔚為熱門級距的 C-Segment 跨界休旅車。

Renault Austral
Renault Austral
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀