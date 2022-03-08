全新 C-Segment 跨界休旅　Renault Austral 正式發表

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Austral 採用 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟旗下的第三代 CMF-CD 模組化平台打造，造型與第五代 Megane E-Tech 採用相同的家族風格，車頭換上甫於今年初發表的全新扁平化廠徽，LED 頭燈不僅具有下方刀鋒式日行燈，也與點狀水箱罩相連，車側具有高聳的腰線，輪拱運用鋼琴烤漆處理，車尾配置雙 C 字型 LED 導光燈組，車長為 4,510mm。Renault 更首度推出 Esprit Alpine 運動化版本供選擇。
內裝方面，Austral 與 Megane E-Tech 同樣採用稱為 OpenR 的 L 形螢幕駕駛介面，整合 12.3 吋虛擬儀錶及 12 吋直立式中控車載系統，內建 Google 作業系統，提供豐富的聯網功能。座艙內運用 Alcantara 及 Nappa 等材質製作，後座椅可前後滑移 16 公分，車內提供 LIVING LIGHTS 氣氛燈、全景天窗及總共 35 公升的置物空間，行李廂標容積為 500 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒可提昇至 1,525 公升。
動力配置方面，Austral 成為品牌首款僅提供油電汽油引擎的車款，同時取消傳統柴油引擎的配置，分別提供含有 12V 輕油電技術的 1.3 TCe 渦輪引擎、48V 輕油電技術的 1.2TCe 渦輪引擎以及頂級的 400V 架構 E-Tech 混合動力，最高輸出可達到 200hp，底盤提供前驅車型採用的後非讀式懸吊，或 4CONTROL Advanced 四驅車型專屬的獨立多連桿選項，搭配第三代四輪轉向系統，後輪最高可轉動 5 度。
Renault 品牌目前在國內並無正式代理引進販售，然而在歐洲市場仍屬暢銷的品牌之一，本次推出的 Austral 將持續迎戰逐漸蔚為熱門級距的 C-Segment 跨界休旅車。