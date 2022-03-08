主攻新興市場　全新 Volkswagen Virtus 登場

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外觀上來看，Virtus 與 Slavia 的車身線條幾乎一致，不過在車頭方面換上家族化的頭燈與水箱罩設計，車尾也採用專屬的 LED 尾燈，同時高階的 GT 車型更配有專屬徽飾、黑色環框與黑色鋁圈等，來凸顯運動氛圍。車身尺碼長寬高分別是 4,561 x 1,752 x 1,507 (mm)，略比 Slavia 高一點，軸距則為 2,651mm。
進到車內，Virtus 採用簡約且具科技感的座艙鋪陳，配備部分依等級提供 8 吋數位儀錶板、10 吋多媒體觸控螢幕、皮質飾板、通風前排座椅、電動天窗、環艙照明、自動防眩後視鏡、Keyless 系統及 6 具 SRS 輔助氣囊等，行李廂標準置物容積為 521 公升。
動力配置方面，Slavia 全車系均為前輪驅動，提供 1.0 TSI 及 1.5 TSI 兩款渦輪增壓汽油引擎選項，其中 1.0 TSI 採用 3 缸設計，可輸出 115ps 最大馬力，變速廂可搭配 6 速手排或 6 速手自排，1.5 TSI 採用 4 缸設計，具備可關閉 2 汽缸行駛的 ACT 汽缸歇止系統，可輸出 150ps 最大馬力，搭配 6 速手排或 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱。
印度近年成為全球車廠積極爭相進入的新興市場，而 Volkswagen 也持續利用集團資源擴展旗下品牌陣容，進一步展現深耕市場的決心。