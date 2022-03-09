萬美玲：王美花是總統愛將　蘇揆拿基層開刀也無奈

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萬美玲直言，「電力並不是王美花的專業，何苦要為難彼此？」民進黨執政以來已發生4次大停電，其中有3次是在王美花任內，檢討報告都指向第一線人員操作錯誤，每每都推給基層，此次大停電除了台電董總下台負責，還懲處興達電廠主管、操作人員，王美花卻完全沒有任何懲處，很明顯就只拿基層開刀，不管蘇貞昌要給王6個月的時間還是更久，仍然都是外行領導內行。
萬美玲指出，蔡英文在去年815大停電後承諾，台電供電系統明顯脆弱，並列為改革重點；而在513、517大停電，蔡英文稱，「事故是輸配電網問題，凸顯台灣分區供電均衡的重要性」；如今又說「必須提升電網分散性和韌性，並對既有電網進行總體檢」。萬美玲質疑，這四次的檢討都只有文字稍作修改，然後就沒有下文，非常不負責任。
總召曾銘宗表示，經濟部303停電事故檢討報告總共32頁，檢討報告內容未全面檢視台電歷年來管理上的問題，只侷限於輸配電及實務操作細節，把責任推給作業基層同仁，找一些人來當替死鬼，是不負責任的作法，也無法解決停電問題。曾指出，蔡政府歴經民國l06年815、去年513、517、1212，4次全國性大停電，這五項改善對策，包括「設置風險管控專責單位」、「強化電網韌性」、「強化人員訓練」、「風險意識」等等，這些都是陳腔濫調、毫無新意，不是早就應該提出的改善措施，為何延遲未面對檢討改進，經濟部是主管機關，管理上沒有責任嗎？部長不用負政治責任？
曾銘宗表示，303停電事故檢討報告，從頭到尾都未檢討能源政策，蔡政府執政五年多年以來，全國性停電頻率越來越高、規模越來越大，2025非核家園能源政策是真正問題之所在，現在已經跳票，本次檢討報告也並未納入檢討範圍，國民黨團奉勸蔡政府面對現實，重新檢討能源政策，並提出可行解決方案。
謝衣鳳指出，台電依然沒有確保防呆措施有效。303停電事故檢討報告第15頁說，造成興達電廠開關廠事故的原因之一，是：「電廠維護人員對於斷路器工作尚未完成，即要求銷卡對鄰近隔離開關進行測試操作，導致防呆機制失效。」在去年「513及517停電事故檢討報告」的檢討改善作為中，在第68頁就有提出要「確保各項防呆措施之有效性」。 但是今年電廠維修人員仍沒辦法防呆，為什麼？
其次，謝衣鳯表示，台電說要強化電網韌性，但只說不做，303停電事故檢討報告第20頁到第23頁都提到要「強化電網韌性」，跟去年「513及517停電事故檢討報告」的第77頁到第79頁、第84頁到第85頁也提到要「提升電力系統韌性」，內容幾乎相同，根本就是天下文章一大抄，兩次都說要加速建構分散式電源，推動再生能源併網之區域，推動區域電網。但是台電到了2021年底，累積虧損還有385億元，所以沒有經費來強化電網韌性。謝衣鳯表示，全國民眾必須要了解，如果行政院未來對於區域電網、再生能源併網等相關電網韌性加強的基礎設施都沒辦法做到情況下，未來停電的問題仍然會年年發生。
謝衣鳯表示，在303停電事故檢討報告中，沒看到南部地區太陽下山後，就因太陽光電出力下降，導致供電失衡而反覆停電的窘境；去年「513及517停電事故檢討報告」的第72頁到第75頁有提到要解決「夜尖峰電力調度」的問題，303停電檢討報告完全沒有提到，難道作文比賽一年比一年糟糕？經濟部真的有想要面對民眾及工商業用電的問題嗎？台電隨便一份檢討報告，唬弄全國百姓、國內企業？行政院、經濟部對於台灣電網脆弱，以及基載電力的不足，供電系統人員疏失的問題，到底有沒有誠意解決？