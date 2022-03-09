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義大利毒蠍鋼炮　2022 年式 Abarth 595 / 695 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-09 13:25:40

Abarth 近日推出 2022 年式 595 及 695 車系，除標準車型外，提供升級版本的 595 Turismo、F595、695 Turismo 及 695 Competizione 等車型選擇。

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Abarth 695
Abarth 695
Abarth 595 標準配備 16 吋鋁合金輪圈、鍍鉻排氣尾管、黑色織布座椅、前 284mm 後 240mm 通風碟盤，而 595 Turismo Pack 訴求造型，擁有深色鍍鉻車外後視鏡蓋、輕量化 17 吋 Granturismo 鋁合金輪圈、專屬徽飾、黑或灰色皮質包覆座椅；F595 訴求性能，擁有 Record Monza Sovrapposto 排氣管、17 吋鋁合金輪圈、Koni 前避震器、消光黑儀錶台、專屬 F595 銘牌。

Abarth 595
Abarth 595
Abarth 595 Turismo
Abarth 595 Turismo
Abarth 595 Turismo
Abarth 595 Turismo
Abarth F595
Abarth F595
Abarth 695 擁有 Koni FSD 避震器、前四活塞 Brembo 煞車卡鉗、前 305mm 後 240mm 通風碟盤，其中 695 Turismo 主打紳士駕馭質感，配備 17 吋鋁合金輪圈、695 Turismo 銘牌、黑或棕皮質包覆座椅、Alcantara 包覆儀錶台；695 Competizione 以競技為訴求，擁有 Record Monza Sovrapposto 排氣管、Sabelt 座椅 (含紅色縫線及碳纖維外殼)、機械式限滑差速器、方向盤換檔撥片、專屬銘牌。

Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Turismo
Abarth 695 Competizione
Abarth 695 Competizione
Abarth 695 Competizione
Abarth 695 Competizione
Abarth 695 Competizione
Abarth 695 Competizione
Abarth 695 Competizione
Abarth 695 Competizione
動力配置方面，595 採用符合 Euro 6D Final 排放規範的 1.4 升 T-jet 汽油引擎，渦輪增壓採用 Garrett 製品，壓縮比為 9:1，可輸出 165hp 最大馬力，原廠宣稱搭配手排 0-100km/h 加速需時 7.3 秒完成，搭配序列式 5 速自排則需 7.4 秒，極速為 218km/h。695 亦採用 1.4 T-jet 引擎，但可輸出 180hp 最大馬力及 250Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.7 秒完成，極速為 225km/h。

Abarth 695 Turismo 695 Competizione
Abarth 695 Turismo 695 Competizione
Abarth 品牌目前在國內市場並無總代理，但有數間貿易商自行引進車輛來經營，提供給喜愛義大利車款的消費者選購。

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