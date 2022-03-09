義大利毒蠍鋼炮　2022 年式 Abarth 595 / 695 登場

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Abarth 595 標準配備 16 吋鋁合金輪圈、鍍鉻排氣尾管、黑色織布座椅、前 284mm 後 240mm 通風碟盤，而 595 Turismo Pack 訴求造型，擁有深色鍍鉻車外後視鏡蓋、輕量化 17 吋 Granturismo 鋁合金輪圈、專屬徽飾、黑或灰色皮質包覆座椅；F595 訴求性能，擁有 Record Monza Sovrapposto 排氣管、17 吋鋁合金輪圈、Koni 前避震器、消光黑儀錶台、專屬 F595 銘牌。
Abarth 695 擁有 Koni FSD 避震器、前四活塞 Brembo 煞車卡鉗、前 305mm 後 240mm 通風碟盤，其中 695 Turismo 主打紳士駕馭質感，配備 17 吋鋁合金輪圈、695 Turismo 銘牌、黑或棕皮質包覆座椅、Alcantara 包覆儀錶台；695 Competizione 以競技為訴求，擁有 Record Monza Sovrapposto 排氣管、Sabelt 座椅 (含紅色縫線及碳纖維外殼)、機械式限滑差速器、方向盤換檔撥片、專屬銘牌。
動力配置方面，595 採用符合 Euro 6D Final 排放規範的 1.4 升 T-jet 汽油引擎，渦輪增壓採用 Garrett 製品，壓縮比為 9:1，可輸出 165hp 最大馬力，原廠宣稱搭配手排 0-100km/h 加速需時 7.3 秒完成，搭配序列式 5 速自排則需 7.4 秒，極速為 218km/h。695 亦採用 1.4 T-jet 引擎，但可輸出 180hp 最大馬力及 250Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.7 秒完成，極速為 225km/h。
Abarth 品牌目前在國內市場並無總代理，但有數間貿易商自行引進車輛來經營，提供給喜愛義大利車款的消費者選購。