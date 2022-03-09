後驅平台架構首發車款　全新 Mazda CX-60 登場

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Mazda CX-60 全長 4,745mm、寬 1,890mm、高 1,670mm，軸距為 2,870mm，其尺碼屬於中大型級距。外觀上保留 Kodo-Soul 家族化設計風格，水箱罩外緣與頭燈內部的 LED 導光條融為一體，修長的車身圓滑飽滿，而長車頭的設計明顯是為了容納六缸動力。來到車尾，狹長的 LED 尾燈內部取消 Mazda 慣用的環狀導光設計，車尾下方則採用四出尾飾管點綴，兼具質感的同時提供跑格氛圍。
進入到車內，Mazda CX-60 同樣延續水平式簡約的架構，細部上透過豐富的材質堆砌鋪陳，包含 Nappa 皮革、楓木與織布等元素，整體散發的氛圍依舊吻合消費者對於 Mazda 高質感的印象。配備上 CX-60 也有較其他車款先進的功能，如 12.3 吋 TFT-LCD 數位儀錶板、12.3 吋多媒體觸控螢幕、較 CX-30 三倍大的抬頭顯示器以及線傳排檔等等。空間機能方面，在標準 5 人乘坐之下，後行李廂容積為 570 公升，第二排放倒後可擴增至 1,726 公升。
動力系統部分，CX-60 確認將在歐洲市場提供三種動力，其中 PHEV 插電式混合動力以 2.5 升 SkyActiv-G 直列四缸引擎搭配馬達、17.8 kWh 鋰離子電池組成，引擎輸出值為 189hp / 6,000rpm、261Nm、馬達輸出值為 134hp / 250Nm，搭配 8 速自排變速箱其縱效輸出可達到 323hp / 500Nm 之譜，0-100km/h 加速僅需 5.8 秒，堪稱是目前品牌市售車款馬力最強大的車種。另外原廠也表示 CX-60 具有 60 公里的純電續航力，利用交流電源充電需耗時 4 小時。
作為全新平台應用的首發車款，CX-60 懸吊採用前雙 A 臂、後多連桿的結構，加上 i-Activ AWD 系統提供 Normal、Sport、Off-Road、Towing 和 EV 五種駕駛模式，使得 CX-60 仍有 Mazda 向來強調的駕駛樂趣。
CX-60 為 Mazda 推廣休旅車計畫的產品之一，未來還將有七人座的 CX-70，這兩款車專為歐洲、日本較狹窄的道路環境設計，而更大型化的車款如 CX-80、CX-90 也將陸續投放於北美等市場當中，這 4 款車型都將在 2022 年、2023 年之間亮相，全面擴大 Mazda 的 SUV 產品陣線。