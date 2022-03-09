提升安全性與續航效能　Gogoro 發表全新固態電池原型技術

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Gogoro 宣布與專注於固態電池研發的輝能科技攜手合作，共同研發打造交換式電動機車固態電池技術。Gogoro 自 2015 年推出第一顆智慧電池經歷代技術演進，電芯從初期的 18650 規格至目前第三代使用的 21700，在保有相同的電池體積相容性下，不斷地提升電池續航力，即便是初代生產的智慧電動機車，也能享受到最新世代電池所帶來的優勢與便利，讓 Gogoro 在短短 7 年內即達到生產百萬顆智慧電池的里程碑。
Gogoro 的固態智慧電池將可望提升至 1.4~1.5 倍容量，而每顆智慧電池可儲存電量也將有望從 1.7 kWh 大幅增加至 2.5 kWh，有效延長車主電池交換間的可行駛距離。隨著智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、手持家電及電動化車輛等諸多產品的演進，觀察全球電池發展趨勢，固態電池有望取代傳統液態電解液電池成為未來消費性電子產品及電動載具的主流電力來源，Gogoro 認為固態電池擁有不可取代的優勢，其一是它的能量密度更高，進而提升電動車輛的續航力，預估未來 Gogoro 的固態智慧電池將可望提升至 1.4~1.5 倍容量，而每顆智慧電池可儲存電量也將有望從 1.7 kWh 大幅增加至 2.5 kWh，有效延長車主電池交換間的可行駛距離。
其二是提升智慧電池的安全性，因為固態電池不同於現行鋰電池所採用的液態電解液，其固態電解質具有不易燃的特性，所以當固態電池受到劇烈撞擊時，將大幅降低電池遭遇意外狀況時的安全風險。
而在與 Gogoro 合作之前，輝能科技已與 Mercedes-Benz 簽署合作協議，共同投資研發電動汽車固態電池芯，而 Gogoro 也成為首家研發出固態智慧電池原型的電動機車品牌。
至於全新的固態電池何時大量生產並商業化導入市場中，Gogoro 表示在滿足絕對成本條件後才會考慮進入下一個階段，但仍會積極與輝能科技共同討論，希望提供給每位 PBGN 電動機車車主體驗與電動汽車同步的技術、產品與服務，並同時達成「向前新技術相容、向後舊車種相容」的雙向兼容挑戰，讓不論何時開始騎乘 PBGN (Powered by Gogoro Network) 各個品牌與車款的用戶，都能享受最先進且不斷升級的電池服務。