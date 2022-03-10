劉德華苦勸沒用！曹格酒醉鬧事　允諾戒酒「毀約捐千萬」

曾獲金曲獎最佳男歌手肯定的42歲歌手曹格，近日傳出酒醉鬧事，疑似用餐時和其他包廂客人起衝突，在餐廳裡辱罵2分多鐘，還頻頻用英文髒話飆罵老闆娘，他事後被依違法《社會維護秩序法》法辦，旁人看不下去爆料，目前經紀人尚未回應曹格為何有驚人之舉，但這次喝醉鬧事，不是曹格第一次，就連亞洲天王劉德華苦勸，他還是沒聽進去！

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▲曹格和老婆吳速玲（左）去年在綜藝節目吐露相識過程，互動相當甜蜜。（圖／翻攝《女人我最大》YouTube）

▲曹格近年在台灣歌壇鮮少亮相。（圖／翻攝曹格FB）

來自馬來西亞的曹格，擅長情歌創作，因一曲《背叛》竄紅，之後奉子成婚，娶了美女造型師吳速玲，育有一子一女，還曾帶著小孩參加綜藝節目《爸爸去哪兒》，頗受觀眾歡迎，婚姻生活堪稱美滿，但他喝了酒就變了一個人，屢次因喝醉鬧事上了新聞版面，狠狠傷了老婆的心。

最嚴重是2009年，他和好友側田因言語衝突在香港街頭互毆，酒後飛踢側田，導致演藝事業跌落谷底，當時劉德華就曾告誡他，若不改變就退出演藝圈，他顯然沒有學乖，2013年7月偕全家赴泰國普吉島參加林志穎的婚禮，在婚宴現場喝得太盡興，不僅大聲叫囂、還揮拳傷人，讓老婆吳速玲羞憤到當場落淚，事後還離家出走。

▲曹格老婆吳速玲在時尚圈常露臉，轉型成時尚網紅。（圖／翻攝吳速玲FB）