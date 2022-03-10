四缸柴油 輕油電新選擇　Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC Coupé (C 167) 試駕

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●車型編成調整，取消 350 d 柴油六缸車型
●GLE Coupé 新增 300 d 車型做為入門車型
●Mercedes-AMG GLE 63/ GLE 63 Coupé 車型停止販售
●動力配置方面，22 年式全車系導入 48V 輕油電系統，可提供 20hp 馬力輸出
●全車系標配 AMG Line 跑車化套件
2022 年式 GLE Coupé 調整編成，將採用 3.0 升直六柴油引擎的 GLE 350 d 4MATIC 停售，改為引進搭載 2.0 升直四柴油引擎的 GLE 300 d 4MATIC，車系入手門檻降低 36 萬變為新台幣 345 萬元起。2015 年 Mercedes-Benz 推出第三代 ML 車系小改款之時，除更名為 GLE-Class 外，也迎合跨界潮流，推出結合跑車化流線造型的 GLE Coupé，2019 年 8 月 28 日第二代大改款車型登場，台灣賓士選在 2020 年 8 月 13 引進，發展至 2022 年式後調整編成，將採用 3.0 升直六柴油引擎的 GLE 350 d 4MATIC 停售，改為引進搭載 2.0 升直四柴油引擎的 GLE 300 d 4MATIC，使入手門檻降低 36 萬變為新台幣 345 萬元起。
GLE 300 d 4MATIC Coupé 將 AMG Line 跑車化套件列為標準配備，車頭配置單柵式鑽石型水箱護罩。外觀方面，GLE 300 d 4MATIC Coupé 將 AMG Line 跑車化套件列為標準配備，車頭配置單柵式鑽石型水箱護罩，車側擁有登車踏板，輪圈採用代碼 RZV 的 20 吋 AMG 五輻雙肋式高光澤灰色輕合金式樣，配胎規格為 275/50R20，車尾配備隱藏式鍍鉻排氣尾飾管。尺碼部分，GLE 300 d 4MATIC Coupé 的車身長寬高分別是 4,939x2,010x1,730 (mm)，軸距則為 2,935mm。
GLE 300 d 4MATIC Coupé 的車身長寬高分別是 4,939x2,010x1,730 (mm)，軸距則為 2,935mm。
車尾透過 Mercedes-Benz SUV 家族化橫置雙環式 LED 導光條尾燈，搭配行李廂蓋內建的鴨尾造型，輔以設置於保險桿中的牌照框來營造運動感，排氣尾飾管隱藏於下方鍍鉻飾板中。
GLE 300 d 4MATIC Coupé 採用單柵式鑽石型水箱護罩。
GLE 300 d 4MATIC Coupé 配備標準型 LED 頭燈，試駕車選配優惠價新台幣 108,000 元的智慧輔助套裝，帶來多光束智慧型 LED 頭燈及主動調適遠燈照明輔助，另外也增加抬頭顯示器。
GLE 300 d 4MATIC Coupé 標準採用代碼 RZV 的 20 吋 AMG 五輻雙肋式高光澤灰色輕合金式樣，配胎規格為 275/50R20，試駕車選配要價新台幣 6.6 萬元的代碼 RWB 21 吋 AMG 多幅式高光澤黑色輕合金鋁圈，配胎規格變為前 275/45R21 後 315/40R21。
GLE Coupé 標準配備車側登車踏板，以銀色金屬材質搭配止滑設計的手法，整合於側裙的防刮護板當中。
尾燈組內部採用 Mercedes-Benz SUV 家族化雙環式 LED 導光條。內裝方面，GLE 300 d 4MATIC Coupé 的座艙不若外觀標準搭配 AMG Line 套件，運用 ARTICO 皮質包覆及鋁質飾板來勾勒，配備上擁有雙 12.3 吋高解析度觸控螢幕及寬螢幕數位儀表、THERMATIC 標準型雙區恆溫空調 (含後座出風口)、Smartphone Integration 智慧型手機整合系統、前座手機無線充電裝置、HANDS-FREE 行李廂蓋感應啟閉功能、EASY-PACK 電動啟閉尾門、KEYLESS-GO 免鑰匙引擎啟動及車門解鎖及環景式內裝照明 (64 色氣氛燈/9 種多重色調模式)。
GLE 300 d 4MATIC Coupé 的座艙不若外觀標準配備 AMG Line 套件，運用 ARTICO 皮質包覆及鋁質飾板來勾勒，但試駕車選配要價新台幣 2.5 萬元的金屬編織飾板及要價新台幣 4.4 萬元的 AMG Line 內裝套件，帶來三幅式平底跑車方向盤 (Nappa 真皮包覆)、ARTICO/DINAMICA 跑車式座椅、AMG 不鏽鋼跑車式行車踏板附橡膠防滑凸點、AMG 腳踏墊、鍍鉻內裝套件及黑色織布車內頂篷，使氛圍向 AMG 53 4MATIC+ 車型看齊。
12.3 吋寬螢幕數位儀表支援多功能行車資訊顯示，透過方向盤兩側的電容觸控按鈕可自主切換欲觀看項目。
抬頭顯示器可透過全彩的型態來顯示豐富的行車資訊。
試駕車選配要價新台幣 4.4 萬元的 AMG Line 內裝套件，使方向盤升級為三輻式平底跑車式樣，搭配 Nappa 真皮包覆。
中控台配置 12.3 吋高解析度觸控螢幕，內建 MBUX 多媒體系統，支援 MB 原廠 3D 顯示中文衛星導航系統、智能聲控及 Smartphone Integration 智慧型手機整合功能。
空調為 THERMATIC 標準型雙區恆溫式樣。
中央鞍座前方配備手機無線充電裝置，可放置螢幕對角線 6 吋 (15.2 cm) 以下之手機，也能透過 NFC 快速與手機建立連結。
中央鞍座也內建 2 組 USB Type-C 插座。
中央鞍座配置 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，可透過銀色按鈕調整包覆的程度。
中央鞍座提供兩組搭配縫線的皮質扶手，內部整合 MBUX 介面觸控板與駕駛模式切換等功能。
試駕車選配要價新台幣 9.9 萬元的 AIRMATIC 氣壓懸吊系統，帶來可調式阻尼系統及引擎底部保護板。
全景式電動玻璃天窗為 GLE Coupé 標準配備。
標準配置黑色 ARTICO 皮質包覆座椅，雙前座椅具備電動調整、記憶及四向腰靠功能，試駕車選配要價新台幣 8.2 萬元的舒適套裝，帶來雙前座通風與加熱功能。
GLE Coupé 的後座空間略小於標準版車型，不過對於 180 公分身高的成人來說仍有些餘裕，而標準車型的電動傾斜角度調整及前後滑移功能均未搭載。
後座乘客享有空調出風口，可調整風向及風量，下方提供置物凹槽，若選配要價新台幣 3.7 萬元的 THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調可變為空調操作介面。
中船後方配置 2 組 USB Type-C 插座及收納空間。
附表為本站實測座艙空間之數據。
行李廂標準置物容積為 655 公升，將後座椅背完全傾倒後可提高至 1,790 公升，底板相當平整。
行李廂內建掛鉤與照明燈，試駕車受惠於選配 AIRMATIC 氣壓懸吊系統而可在裝卸物品時降低車高。
附表為本站實測行李廂空間之數據。安全防護方面，GLE Coupé 標準搭載代碼 23P 的智慧駕駛輔助套件，內含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動轉向煞車輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助、PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護，也配備主動停車輔助附前後雷達、後方橫向車流警示、起步限速輔助、360 度環景攝影、PRE-SAFE® 主動安全防護音波、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助、加速防滑控制系統 (ASR)、電子操控系統 (ESP)、防鎖定煞車系統 (ABS)、煞車輔助系統 (BAS)、Adaptive Brake 智慧型煞車系統 (煞車系統包含 HOLD 等輔助功能) 及 7 具 SRS 輔助氣囊。
動力配置方面，GLE 300 d 4MATIC Coupé 採用代號 OM 654 M 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 48V EQ Boost 輕型複合動力系統中的整合式啟動馬達架構與電子渦輪，於 4,200rpm 時可輸出 272hp 最大馬力，於 1,800~2,200rpm 間可輸出 550Nm 峰值扭力，而 EQ Boost 可帶來額外 20hp 及 20Nm 的動力輸出，搭配 9G TRONIC 9 速手自排變速箱與 4MATIC 主動式四輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.8 秒完成，極速為 226km/h，平均油耗數字為 15.3km/L。
駕駛 GLE 300 d 4MATIC Coupé 上路，感受到 48V 輕油電系統在起步瞬間的震動微乎其微，踩下油門時的力道即便引擎較過去販售的 GLE 350 d 擁有較小的排氣量與輸出，然而車重也因 48V 輕油電系統的機件而增加 30 公斤，但帶動車體的能力仍相當足夠，加速表現也頗為接近，節能性則更出色。
乘駕感受方面，GLE 300 d 4MATIC Coupé 搭載了敏捷舒適型的懸吊，以前雙A臂搭配後五連桿結構，對於路面碎震的吸收與整車的支撐性均相當足夠，但不會與過去試駕過的 AMG 53 4MATIC+ 車型般硬朗，對應日常代步或偶爾熱血應足敷使用，而 NVH 工程水準頗高，可將車外噪音與風切聲有效抑制，惟柴油引擎聲浪在起步或拉高轉速時稍微明顯，透過檔位的掌握讓轉速控制在適當範圍後則可顯著控制。
GLE Coupé 進入 2022 年式後，以 300 d 4MATIC 動力擔綱入門角色，在動力不遜於過去 350 d 4MATIC 太多的情況下，擁有更具親和力的入手門檻，與更出色的油耗表現，相信在眾多競爭對手環伺的情況下，有望延續產品的競爭力。