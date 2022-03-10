和蒲亭唱反調　克宮發言人女兒與政商二代齊反戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，隨著俄烏衝突愈演愈烈，俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）女兒塔蒂亞娜（Tatiana Yumashev）加入許多名人、藝術家和普羅大眾的行列，將臉書（Facebook）大頭貼換成全黑，並在照片說明處寫著「反對戰爭」。
俄羅斯寡頭、英超豪門切爾西俄國老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）愛女；國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）女婿；蒲亭多年好友、俄羅斯國家技術集團（RosTech）執行長車梅佐夫（Sergei Chemezov）的兒子，都表達反對出兵烏克蘭的立場。
「紐約郵報」報導，阿布拉莫維奇的27歲千金蘇菲亞（Sofia Abramovich）在擁有6萬多名粉絲追蹤的Instagram發文，矛頭直指蒲亭。外界一般認為，她的父親是蒲亭的「密友」，但她似乎並不在意。
蘇菲亞經常與粉絲分享她騎馬或乘坐私人遊艇的照片，但她本週發文說：「克里姆林宮宣傳中最大、最成功的謊言是，大多數俄羅斯人都支持蒲亭。」
葉爾欽的19歲孫女瑪麗亞（Maria Yumasheva）上週也在IG發布烏克蘭國旗照片，附註「不要戰爭」，還加上一個心碎的表情符號。
瑪麗亞的雙親是房地產開發商尤馬謝夫（Valentin Yumashev）和葉爾欽的女兒塔蒂亞娜，據說尤馬謝夫是扶植蒲亭上位的幕後大功臣。
蒲亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的前妻和24歲女兒里莎（Liza Peskova）也在IG發表反戰貼文，不過里莎在短短一小時後便將文章刪除。
里莎的IG有23萬7000人追蹤，在她刪文前，已有許多世界各地的網友看過相關貼文。
莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）近日在社群平台發聲反戰，說她為俄羅斯感到羞恥。
在俄國聖彼得堡（St. Petersburg）出生的斯米爾諾娃說，她的祖父是烏克蘭人，所以她有1/4烏克蘭血統。
她近日在通訊軟體Telegram寫道：「我不得不說，我的每一根神經都在反對這場戰爭。也許每一個俄羅斯人都有親戚或朋友住在烏克蘭。」
斯米爾諾娃說，現在是文明社會，有爭端理應透過和平談判來解決，而不是訴諸武力，「一直以來，我都為俄羅斯人才、文化和體育成就自豪，我從沒想過，我會為俄羅斯感到羞恥」。
親蒲亭的權貴德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在Telegram寫道：「和平至關重要。談判必須儘快開始。」
除此之外，俄羅斯國會下院「國家院」（State Duma）的3名共產黨員也公開反戰。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110310