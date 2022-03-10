MG重返台灣篳路藍縷，2022年9月後才是大魔王考驗！

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從2019年開始規劃的MG導入台灣一事，初始計畫並不是由中華汽車進行國產化，原本的團隊是希望能由尋求多角化經營的裕隆汽車負責生產，產品陣容除了MG外更有同屬上汽集團旗下榮威的貼牌商用車與旅行車，夯不啷噹算下來車款約有5-6款，其中不乏電動車，在一開始的品牌導入計畫中就有相當完整的行銷、銷售、服務等規劃，然而原先團隊高層的利益糾葛，以及籌措資金不順利，以及與裕隆談判協商未果，加上團隊高層毫無製造生產、進口乃至銷售的經驗，所以在2020年適逢武漢疫情攪局腳步放緩，隨後在同一年再度與中華汽車搭上線，將希望寄託在中華汽車上。
而何以中華汽車會選擇MG？主要是這幾年中華汽車在台灣經營相當辛苦，除了日本MITSUBISHI的奧援不足，原本是商用車霸主卻為了面對TOYOTA Townace壓力倍增，同時針對嚴苛的CAFE法規更苦無對策，再者也基於楊梅廠的稼動率，因此早在多年前中華汽車就已開始尋找新的合作方案，所以在「天時地利人和」的因緣際會下，促成中華汽車與中國上汽的接觸，原本的「中間人」也毫無重量可言，因此「東風具備」下開始啟動MG國產計畫，首先則是成立台灣英倫摩里斯汽車公司，專事MG產品的導入、銷售等事宜，並訂出第一款國產車的發表時間點:2022年9月，雖說目前確定HS是MG重返台灣且國產化的第一款車，但實際上應該會是2020年北京車展發表的HS小改款車型MG Pilot，外觀造型換上嶄新的家族設計風格，動力共有1.5L渦輪增壓、1.5L渦輪增壓油電複合PHEV兩種等級，如果按當時的規劃，PHEV有望壓在新台幣百萬內；至於電動車…應該也在導入計畫中，只是時間點可能會落在2023年之後。
或許有人會認為這是中國車，沒錯，MG是百分之百的中國企業，而零件怎麼來？這點就別擔心，裕隆集團可是經驗豐富，否則當年Tobe、Buick怎麼出現在台灣，是吧？當然民眾擔心MG是中國車無可厚非，最主要還是在於品質和技術問題，不過MG背後的上汽集團，共有上汽大通MAXUS、上汽大眾VW、上汽通用汽車GM、上汽通用五菱、南京依維柯Iveco、上汽依維柯紅岩、上海申沃Volvo Bus、上汽名爵MG、上汽榮威Roewe等品牌，MG車款據說有不少的技術是「參考」德國VW，雖說是「參考」，但同屬一個集團當然就有「互相扶持」的機會，所以要說MG有德國技術在內一點也不意外。
話說回來，歐洲汽車品牌在台灣國產化算起來不少，Peugeot(羽田汽車)、Opel(國產汽車)、Renault(三富汽車)、VW商旅(慶眾汽車)等都在1980-1990年代風靡市場，若再加上MG的話就有五個歐洲品牌實行在地化生產，只是MG的背後是中國上汽集團，依現在的社會對「中國」頗為敏感的氛圍下，這個頂著英倫品牌、台灣製造的中國車能否成功洗白，恐怕還有得被台灣消費者考驗；不過平心而論，就我先前試駕體驗過的感想是:中國車已非昔日吳下阿蒙，撇開背後的那層關係不說，就產品本身而言確實具有競爭力，能否跨過心中那個檻就看個人。
你問我為什麼對MG重返台灣一事那麼清楚？因為我曾參與整個導入計畫，就連行銷和品牌也做了完整的規劃，不然怎麼有機會可以試駕到EZS電動車？