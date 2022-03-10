王牌對王牌！傅崐萁分析：陳建仁戰侯友宜「一魚雙吃」

我是廣告 請繼續往下閱讀
主持人黃光芹追問為何有此判斷？傅崐萁說明，幫派要紅就挑最強的打，蔡英文也可能挑最硬的骨頭給陳建仁啃，表示為民進黨犧牲奉獻。而且，陳建仁今年已經71歲，若參選台北市長當選，任滿兩屆已快80歲，年紀偏大，所以這次若參選年底直轄市長，應該是劍指2024民進黨總統候選人資格。
傅崐萁說，陳建仁若參選新北市長，一定會「一魚雙吃」，牽制侯友宜，讓侯連任陷入苦戰、絕對不會這麼輕鬆，陳即使敗選，若輸的選票落在15萬票以內，對民進黨而言算是大勝，就可帶著戰功劍指總統大選，綠營內部就沒人能擋他選總統，黨內廝殺一定比2020精彩。
此外，針對國民黨在九合一大選與民眾黨合作可能性，傅崐萁直言，國民黨內從來就沒有所謂「藍白合」，在立法院時都看得非常清楚，民眾黨都是跟著民進黨腳步，每當民眾黨卡到自己案子時，才會跟國民黨站在一起。傅崐萁強調，「國民黨就是國民黨，沒有人跟我們站在一起，過去雖然兩黨主席有一起喝茶，但就只是禮貌性行為。柯文哲也說過沒人比他更墨綠，而墨綠就是墨綠，大家必須搞清楚。」
至於藍營派誰戰南部艱困選區，傅則說，對於南部操盤，藍營深具信心，大家拭目以待。負強調，國民黨在南部一定會安排人馬，只是還在等待時間點，要先讓子彈飛一飛，因為現在民進黨內部問題還很多，所以國民黨還不急，而每個地方舉手的人都很多，現階段要先從基層去了解地方能否接受。