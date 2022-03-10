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王牌對王牌！傅崐萁分析：陳建仁戰侯友宜「一魚雙吃」

▲國民黨選戰策略會報執行長傅崐萁今（10）日分析民進黨佈局，前副總統陳建仁可能參戰新北市，對上國民黨王牌侯友宜。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲國民黨選戰策略會報執行長傅崐萁今（10）日分析民進黨佈局，前副總統陳建仁可能參戰新北市，對上國民黨王牌侯友宜。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-10 14:04:54｜2022-03-10 14:40:31

國民黨選戰策略會報執行長傅崐萁今（10）日分析民進黨佈局，前副總統陳建仁入黨的消息經過精細安排，時間點刻意安排在烏俄開戰前兩日，確保新聞效益，且判斷陳一定會參選年底縣市長選舉，除了北市，也可能參戰新北市，對上國民黨王牌侯友宜，接下來必須觀察，陳這一仗是認真選，還是作為2024總統大選的暖身。

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傅崐萁上午接受廣播節目專訪時表示，假設民進黨佈局陳建仁參選台北市，就是認真想要選首都市長，對蔣萬安來說將會是一場硬戰，另一條路線，是劍指選總統，那目標就會是新北市，對上侯友宜，「陳建仁就是民進黨的最強王牌」，對上最難打的侯友宜可能性很高，屆時民進黨全黨、側翼、1450會全面出動，經過暖身、練兵後再對上現任副總統賴清德。

主持人黃光芹追問為何有此判斷？傅崐萁說明，幫派要紅就挑最強的打，蔡英文也可能挑最硬的骨頭給陳建仁啃，表示為民進黨犧牲奉獻。而且，陳建仁今年已經71歲，若參選台北市長當選，任滿兩屆已快80歲，年紀偏大，所以這次若參選年底直轄市長，應該是劍指2024民進黨總統候選人資格。

傅崐萁說，陳建仁若參選新北市長，一定會「一魚雙吃」，牽制侯友宜，讓侯連任陷入苦戰、絕對不會這麼輕鬆，陳即使敗選，若輸的選票落在15萬票以內，對民進黨而言算是大勝，就可帶著戰功劍指總統大選，綠營內部就沒人能擋他選總統，黨內廝殺一定比2020精彩。

此外，針對國民黨在九合一大選與民眾黨合作可能性，傅崐萁直言，國民黨內從來就沒有所謂「藍白合」，在立法院時都看得非常清楚，民眾黨都是跟著民進黨腳步，每當民眾黨卡到自己案子時，才會跟國民黨站在一起。傅崐萁強調，「國民黨就是國民黨，沒有人跟我們站在一起，過去雖然兩黨主席有一起喝茶，但就只是禮貌性行為。柯文哲也說過沒人比他更墨綠，而墨綠就是墨綠，大家必須搞清楚。」

至於藍營派誰戰南部艱困選區，傅則說，對於南部操盤，藍營深具信心，大家拭目以待。負強調，國民黨在南部一定會安排人馬，只是還在等待時間點，要先讓子彈飛一飛，因為現在民進黨內部問題還很多，所以國民黨還不急，而每個地方舉手的人都很多，現階段要先從基層去了解地方能否接受。

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