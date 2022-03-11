苦苓切出哈密瓜大腫瘤陷憂鬱　曾想多種自盡方式

我是廣告 請繼續往下閱讀
苦苓最近上鄭弘儀與朱姐的podcast節目《沒大沒小喇吉歐》六十五歲特別企劃，他說真的感受到自己真的變老，是因為領到政府給的愛心交通卡，上公車聽到「逼逼逼」三聲，內心有點想哭，「原來我已經是個老人了，看到公車上的年輕妹妹，連要去撩她的勇氣都沒有，只想說怎麼不讓座。」
曾發下豪語「這一輩子不做健康檢查」的苦苓，因為看中醫進而發現自己身體狀況，到醫院檢查後才發現有跟哈密瓜一樣大的腫瘤，佔了肝的2/3，不過非惡性，屬於巧克力囊腫，但被媒體報導後變成「罹癌」，讓親友驚嚇不已，還打電話通知苦苓的媽媽：「你兒子要死了！」
雖然體內有腫瘤需要切除，但最讓苦苓困擾的反而是連帶產生的憂鬱症，他說，發作期覺得自己一事無成、沒錢、沒自信，甚至連最擅長的談話性節目都暫停，就因他擔心自己講錯話。他笑說：「我活到現在有在怕講錯話嗎？不過那時候，真的想去死，想過無數種自殺的方法，跳樓、燒炭、上吊甚至撞捷運。但一想到如果自殺，我老婆就領不到保險金了。」最後所幸靠著藥物控制，才恢復穩定狀態。
走過罹病憂鬱低潮，加上終於成為官方認證的「老人」，讓苦苓更體會理財規劃的重要，包括退休金及醫療保險，還好以往有理財，他現在才能每個月靠5萬多元的保費生活。至於遺囑，他老早已作準備，「這種事不要避諱，要做一個負責任的老人，不管財產是十億還是十萬都有可能引起紛爭。」他也趁機宣導「三卡一生」，包括器官、大體捐贈、安寧照護卡全都準備好，就是希望往生後，不要造成家人的麻煩。（編輯：薛羽彤）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995