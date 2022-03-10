新增霧燈、7 吋螢幕與行車紀錄器　2022 年式 Kia 卡旺 2500 在台上市

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台灣森那美起亞李昌益總裁 (上圖右) 與嘉樂寶汽車李宣毅董事長共同宣布六期 Kia 卡旺正式在台上市。2022 年式符合全新六期法規的 Kia 卡旺 K2500 全車系依舊提供相當齊全的選項，包含單廂、大單廂及雙廂 3 種車型，配合手排及手自排 2 種選擇。在 2 輪傳動車型方面可選擇單廂、大單廂及雙廂，建議售價單廂手排為 76.8 萬、單廂自排為 80.8 萬、大單廂手排 79.8 萬、大單廂自排 83.8 萬；雙廂手排為 93.8 萬、雙廂自排 98.8 萬。至於市場中獨特的 4 輪傳動車型則僅有手排車型，並提供單廂 92.8 萬與雙廂 102.8 萬兩種規格。
動力表現上，2022 年式 Kia 卡旺 K2500，搭載 2.5 升 6 期環保直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎，可輸出 130 PS 最大馬力，並擁有 26 kg-m 最大扭力，變速系統供全新 5 速手自排及 6 速手排變速箱兩種選擇。
Kia 卡旺大單廂自排。
Kia 卡旺雙廂 4WD 手排。
全新 KIA 廠徽。
2022 年式車型全車系新增霧燈。
整合型前後行車紀錄器
雙廂車型標配 7 吋多媒體觸控螢幕，具備 Apple CarPlay 及 Android Auto 連結功能。Kia 卡旺車系為國內中型商用車市場少見的進口商用車款，具備雙廂、4WD 與配備 SRS 輔助氣囊等多樣化的商用車型，讓 Kia 商用車在台銷售打下良好的基礎，而六期車型雖然價格有所調漲，但憑藉著過去在市場中一致的正面評價，未來銷售表現仍精彩可期。
Kia 卡旺單廂。
Kia 卡旺單廂。