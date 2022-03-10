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少子化「異體半相合移植」救命！　三年存活率達56%

少子化「異體半相合移植」救命！　三年存活率達56%
少子化「異體半相合移植」救命！　三年存活率達56%

健康醫療網

2022-03-10 18:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】48歲的謝先生，2019年初突然牙齦腫脹、喉嚨痛長達一個月，就醫後並未明顯改善，且出現發燒情形，故由診所轉診至急診。經過骨髓切片檢查確診為急性骨髓性白血病，2020年3月骨髓檢查無異狀，病況緩解，同年5月白血病又再復發，經醫師與病人及家屬討論後決定進行造血幹細胞移植，由於疾病快速復發且沒有太多時間等待非親屬造血幹細胞，旋於9月接受妹妹白血球抗原（HLA）配型部分相合異體造血幹細胞移植，目前持續定期追蹤。

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造血幹細胞移植來源　需在醫院進行奇美醫學中心癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳說明，「造血幹細胞移植」過去多以「骨髓移植」來稱呼，主要是抽取骨髓內造血幹細胞來移植，現今隨著白血球生長因子的醫療技術進展，已可用周邊血液幹細胞進行移植。

不過，由於周邊血液本身幹細胞並不多，因此在收集前要先將周邊血液幹細胞的數目增加，即收集時間前先施打白血球刺激生長素來促使幹細胞增加，再使用血球分離機來收集幹細胞，過程類似捐血，通常會在醫院進行。

異體幹細胞移植　三年存活率達56%馮盈勳主任指出，面臨少子化世代的影響，由兄弟姊妹中得到異體造血幹細胞的來源愈發困難，隨著移植醫學抗排斥療法的進步，異體造血幹細胞已可以使用病人的血緣子女或父母造血幹細胞來進行異體造血幹細胞移植，因為人類白血球抗原相合僅有一半相同，故稱為異體半相合移植；在異體造血幹細胞移植後，三年的整體存活率（OS）56%。

專業團隊全期照護　對抗嚴重血液疾病奇美醫學中心於2013年2月開始成立造血幹細胞移植團隊；2019年10月進行首例異體半相合移植幹細胞移植照護，來治療嚴重再生不良貧血、白血病，復發惡性淋巴瘤等多種嚴重血液性疾病。

奇美醫學中心護理部8B病房護理長謝雅玲強調，造血幹細胞移植後的整體存活率需要專業的醫護團隊、病人及家屬的共同努力，提供完善的治療及照護，讓病人得以早日回歸正常生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53008

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