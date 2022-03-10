少子化「異體半相合移植」救命！　三年存活率達56%

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不過，由於周邊血液本身幹細胞並不多，因此在收集前要先將周邊血液幹細胞的數目增加，即收集時間前先施打白血球刺激生長素來促使幹細胞增加，再使用血球分離機來收集幹細胞，過程類似捐血，通常會在醫院進行。
異體幹細胞移植 三年存活率達56%馮盈勳主任指出，面臨少子化世代的影響，由兄弟姊妹中得到異體造血幹細胞的來源愈發困難，隨著移植醫學抗排斥療法的進步，異體造血幹細胞已可以使用病人的血緣子女或父母造血幹細胞來進行異體造血幹細胞移植，因為人類白血球抗原相合僅有一半相同，故稱為異體半相合移植；在異體造血幹細胞移植後，三年的整體存活率（OS）56%。
專業團隊全期照護 對抗嚴重血液疾病奇美醫學中心於2013年2月開始成立造血幹細胞移植團隊；2019年10月進行首例異體半相合移植幹細胞移植照護，來治療嚴重再生不良貧血、白血病，復發惡性淋巴瘤等多種嚴重血液性疾病。
奇美醫學中心護理部8B病房護理長謝雅玲強調，造血幹細胞移植後的整體存活率需要專業的醫護團隊、病人及家屬的共同努力，提供完善的治療及照護，讓病人得以早日回歸正常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53008
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