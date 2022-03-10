融合經典元素的廂型電動車　Volkswagen ID. Buzz 正式發表

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ID. Buzz 其實是 ID. 系列還處於概念車階段的第二款車型，後續量產版已陸續推出 ID. 3、4、5 等版本，直到今年 ID. Buzz 才姍姍來遲。外觀方面，ID. Buzz / ID. Buzz Cargo 完整承襲 2017 年的概念車設計，向 1950 年代誕生的經典 T1 致敬，象徵 ID. Buzz 同樣會扮演著舉足輕重的定位。受惠 MEB 電動車模組，ID. Buzz 車系同樣可見電動車慣用的短懸設計，盡量將胎圈位置拉伸至四個角落，把車艙空間極大化。致敬的經典元素在 ID. Buzz 上也可以清楚看到，例如車頭 V 型線條與雙車車身設計，不過頭燈則採用 ID. 家族的平行式 IQ. Light LED 頭燈設計，並與貫穿車頭的 LED 導光條相連在一起。至於 ID. Buzz Cargo 在車身後半部採用封閉式車窗，並取消左側後滑門。
ID. Buzz 車身尺碼長寬高分別是 4,712mm x 1,985mm x 1,937mm (ID. Buzz Cargo 為 1,937mm)，軸距則為 2,988mm，已趨近於現行的 T6.1。車身腰線相當簡潔，在 C 柱上還有三道散熱孔點綴，鋁圈根據車型等級不同配備 18~21 吋，風阻係數為 0.285Cd，ID. Buzz Cargo 則為風阻係數 0.29Cd。車尾顯得較簡潔，尾燈採用 LED 光源，並使用貫穿式設計，方向燈也具有流水式的效果。而 ID. Buzz Cargo 車尾廠徽下方取消車名字樣，尾燈輪廓也較簡潔，且也無貫穿的設計，另外 ID. Buzz Cargo 具有上掀式與對開式的尾門設計，可依據需求選購。充電孔位於車輛右後側，支援 170kW DC 快充功能。
進入到車內，ID. Buzz 及 ID. Buzz Cargo 在內裝選用環保材質打造，如方向盤便採用質感近似皮質的聚氨酯製作，椅面、地毯及頂蓬均採用回收物製成，另外也選用由約 10% 海洋塑膠廢棄物與約 90% 回收寶特瓶的 SEAQUAL® 材質來製造內裝，此碳排放較一般的車款減少 32%，另外還提供由 71% 回收物製作的 ArtVelours ECO 材質座椅供選擇。迎合商務化的需求，ID. Buzz 車內多處設有開放式的置物空間，包括手套箱上方的開放式平台，中央鞍座內的隱藏式杯架，取消內部中間的隔板還可以形成寬大空間區，且具備左右滑動機能。空間機能方面標準容積為 1,121L，後排座椅具備 4/6 傾倒機能，放倒後行李廂容積可擴展至 2,205L。
動力方面，ID. Buzz 搭載 77kWh (總容量 82kWh) 的電池組，採用後輪驅動配置，馬達最大功率為 150kW (204hp)，峰值扭力 310Nm，最高時速 145km/h，目前官方還沒有提供續航李程表現。充電方面利用 170kW 直流電源可在 30 分鐘從 5% 充至 80%。
目前市面上的電動車多半為主流的 SUV 或者 Sedan 車型，而像是 ID. Buzz 這類型的廂式商務車款則相當少見。假設未來 ID.Buzz 能夠頭進軍更多市場，相信能夠細化市場分布，提供消費者不同的選擇。