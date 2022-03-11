五門斜背跑房車　全新 2023 Acura Integra 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
Integra 車系為 Acura 在 1986 年 3 月 27 日登場時，最早推出的 2 款車型之一，另一款為 Legend。Integra 發表後，產地維持在日本鈴鹿，在北美歷經 5 個世代的發展，最終於 2006 年停產走入歷史，經過約莫 12 年的醞釀終於以五門斜背房車的型態復活。
外觀方面，全新 Integra 在車頭配置 JewelEye® LED 頭燈組，搭配中央無框式 Diamond Pentagon 水箱罩，車尾配置 Chicane 造型單件式 LED 尾燈組。標準搭配的胎圈規格為 215/50R17，A-Spec 升級 235/40R18 輪胎搭配鯊魚灰烤漆，也具備亮黑色窗框、前後保險桿飾條、亮黑色鴨尾、前葉板與尾門 A-Spec 銘牌。
內裝方面，全新 Integra 的座艙以水平線條勾勒，搭配呼應水箱罩形狀的空調出風口及鋼琴烤漆飾板來營造質感，儀錶板採用 10.2 吋 Acura Precision Cockpit™，中控台上方標準配置 7 吋多媒體螢幕，選用 Technology Package 可升級至 9 吋，含無線 Apple CarPlay® and Android Auto™、手機無線充電板、抬頭顯示器，選配 A-Spec 可升級金屬踏板、紅色儀錶指針、對比色縫線方向盤/座椅/排檔桿及排檔座，至於音響標準採用 8 支揚聲器，原廠提供 16 支揚聲器 ELS STUDIO 3D® 音響供選配。
動力配置方面，全新 Integra 採用 1.5 升 VTEC 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 200hp 最大馬力，於 1,800~5,000rpm 時可輸出約 260Nm 峰值扭力， 標準搭配 CVT 無段變速箱，A-Spec 車型可選擇 6 速密齒比手排變速箱及機械式限滑差速器。
Acura 將在美國 Marysville Auto Plant 工廠與現行 TLX 混線生產全新 Integra。國內市場方面，目前 Acura 品牌因原廠以北美與中國大陸市場為主的策略，並未輸出至海外市場，因此街頭可以見到的 Integra 多半是貿易商或者車主自辦進口引進。