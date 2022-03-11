新台幣 154.9 萬元起　Kia EV6 正式在台展開預售

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外觀配備方面，EV6 提供炙艷紅、暴風藍、消光月景灰 (需加價新台幣 2 萬元)、極光黑與珍珠白共 5 款，Light 標準版配置 19 吋雙色輪圈 (235/55R19)、MFR LED 頭燈、LED 天翔之翼數位日行燈、LED 轉向指示燈、LED 雙月之刃貫穿尾燈組、LED 車身輪廓照明燈、電動啟閉充電蓋 (附 LED 充電狀態指示燈)，Air 標準版及 Air 增程版升級感應式電動尾門 (貼身感應)，GT-Line e-AWD 增程版升級 20 吋雙色輪圈 (255/45R20)、IFS LED 智能前方照明系統 (Matrix 頭燈)、序列式 LED 轉向指示燈與電動寬景天窗。
內裝配備方面， Light 標準版擁有 Push Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統、E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統、全景曲面顯示螢幕 (12.3 吋儀表板)、LED 前後座室內燈、LED 前後行李廂照明燈，Air 標準版及 Air 增程版均升級方向盤加熱功能、Air 專屬紋路 GEONIC 永續混合面料、64 色可調式氣氛燈、Qi 手機無線充電功能，GT-Line e-AWD 增程版升級金屬電門/煞車踏板、GT-Line 專屬紋路 GEONIC 永續混合面料、雙色內裝配置、麂皮跑車式黑色頂蓬。
座椅方面， Light 標準版配備織布+純素皮革人體工學座椅、駕駛座 8 向電動調整、駕駛座 2 向電動腰靠，Air 標準版及 Air 增程版均升級純素皮革人體工學座椅、雙前座 8 向電動調整、雙前座 2 向電動腰靠、駕駛座座椅記憶功能、雙前座一鍵放鬆模式、雙前座椅通風加熱功能，GT-Line e-AWD 增程版升級麂皮+純素皮革人體工學座椅。
空調音響方面， Light 標準版及 Air 標準版均配備全景曲面顯示螢幕 (12.3 吋多媒體影音觸控系統)、6 具立體環繞音效高傳真揚聲器、Apple CarPlay/Android Auto、雙區自動恆溫空調系統，Air 增程版及 GT-Line e-AWD 增程版均升級 14 具揚聲器 Meridian 頂級環場音響系統與 ASD 引擎聲浪模擬系統。
尺碼與酬載機能方面，EV6 全車系的車高均為 1,550mm，軸距均為 2,900mm，後行李廂容量均為 520~1,300 公升，Light 標準版、Air 標準版、Air 增程版的車長均為 4,680mm，車寬均為 1,880mm，前行李廂容量為 52 公升，與 GT-Line e-AWD 增程版的車長為 4,695mm，車寬為 1,890mm，前行李廂容量為 20 公升。
安全防護方面， Light 標準版擁有 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，包含 SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、FCA 前方主動防撞輔助系統 (含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)、LFA 車道維持輔助系統 (全速域)、BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、SEA 車門防撞安全輔助系統，也具備 PDW 停車車距警示系統 (後)、RVM 後方顯影輔助系統、電子兒童安全鎖、雙前座 SRS 輔助氣囊、雙前座側邊 SRS 輔助氣囊、雙側邊簾幕式 SRS 輔助氣囊與駕駛前座椅中央輔助氣囊，Air 標準版、Air 增程版及 GT-Line e-AWD 增程版均升級 PDW 停車車距警示系統 (前後)、RSPA 停車車距警示系統、SVM 3D 環景輔助系統與 BVM 盲區顯影輔助系統。
動力配置方面，Light 標準版、Air 標準版、Air 增程版均採用後置單馬達， GT-Line e-AWD 增程版則採用前後雙馬達，Light 標準版及 Air 標準版可輸出 170ps 最大馬力，0-100km/h 加速需時 8.5 秒完成，Air 增程版可輸出 229ps 最大馬力，0-100km/h 加速需時 7.3 秒完成，三者均可輸出 35.7kg-m 峰值扭力，GT-Line e-AWD 增程版可輸出 325ps 最大馬力及 61.7kg-m 峰值扭力，0-100km/h 加速需時 5.2 秒完成。
電池與充電方面，EV6 採用 J1772 AC 搭配 CCS1 DC 規格，全車系配備智慧動能再生制動系統 (AUTO、Lv0、Lv1、Lv2、Lv3、Max i-PEDAL)，Light 標準版及 Air 標準版搭配 58kWh 容量鋰電池，Air 增程版與 GT-Line e-AWD 增程版搭配 77.4kWh 容量鋰電池，而 GT-Line e-AWD 增程版還可選配 Heat Pump 熱能回收系統。
EV6 為 Kia 品牌在國內的首款純電動產品，其雙生車為同樣採用 E-GMP 模組化平台開發的 Hyundai Ioniq 5，該車於展開接單 3.5 小時後便將 200 輛年度配額完售，至於 EV6 是否可重現此景，有待持續追蹤。