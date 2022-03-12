「遠亞併」趕進度　合併基準日與「台台併」同一天

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台灣大去年底宣布以2.82億新股併購台灣之星後，遠傳總經理井琪與亞太電信董事長陳鵬都心知肚明，提前合併的時機已到來，直接跳過今年6月的第2次換股計畫。因此不到兩個月，即敲定了遠傳以發行3.57億新股合併亞太電一案，遠傳將為存續公司，且合併基準日暫定為9月30日，要一口氣追上台灣大的進度。
其實，去年8月間，遠傳與亞太電已啟動5G共頻共網合作，未來進一步整併之後，兩家的5G頻譜加在一起具有連續性，將成為業界最大頻寬，可以馬上進行使用，尤其在都市地區更容易發揮綜效；再加上鴻海集團的資源，可串聯上下游生態鏈。井琪看好併購後首年即有綜效，明年營收可望破千億元大關。
這次台灣之星與亞太電信都是在長期虧損下嫁入豪門，對頂新與鴻海而言總算解套。以亞太電信為例，鴻海併購以來，已經連續虧損9年，以目前持股36.02%計算，平均每年認列虧損金額達20億元，合併之後，鴻海將變成遠傳第5大股東，持股比率4%，帳上終於可以享有投資獲利。
市場關心亞太電的虧損是否會衝擊到遠傳？井琪說明，亞太電去年虧損50億元，預估今年虧損收斂至40億元，雖處於虧損，不過，經過計算後，預期EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤） 會正向發展。
電信3大勢力即將成形，這也是首度3家業者的用戶數如此接近。法人多正面解讀，台灣電信產業將恢復秩序，更具有掌握議價權的優勢，5G用戶以及企業專網將成為兩大戰場，不但4G低資費、低價吃到飽很快走入歷史，5G資費也不易見到殺價競爭。換句話說，5G吃到飽的資費未來也很有可能退場，消費者的荷包要縮水了。
「吃到飽其實不環保，會讓消費者誤用！但吃到飽沿用多年，也不是我能說停就停！」井琪坦言。她希望5G重塑遊戲規則，考慮讓5G吃到飽在2、3年內真正退場，讓每個資費都有流量上限。
台灣消費者在4G時代習慣享有低資費吃到飽的方案，也因此，台灣5G商轉已邁入第2年，但用戶數的成長力卻遠不如4G。去年10月時，國家通訊傳播委員會（NCC） 更邀請電信業者一起討論資費優惠方案，結果卻沒有太多的共識。
告別價格戰 產業秩序恢復
由於當初台灣5G頻譜標總金額高達1421億元，創下全球第3高，電信業者礙於成本過高之下，推出的5G資費當然不能與現行4G的499元吃到飽相比。目前台灣之星推出5G吃到飽方案為999元，為業界最低，該方案已於2月底截止，並調高成1199元，至於其餘業者都維持1399元的資費。
據《愛立信行動趨勢報告》指出，去年台灣每支智慧手機的每月平均用量26GB，是全球平均的兩倍以上。電信業者分析，消費者用量愈大，更需要大頻寬、高速、低延遲的5G，加上台灣5G手機滲透率將突破8成，可望帶來另一波的助力。
據業者統計，去年底5G用戶滲透率終於突破15%，達到460萬戶，今年底將挑戰770萬戶，成長率逾6成，其中中華電信5G用戶數去年達180萬戶，今年以新增110萬戶為目標，台灣大的5G用戶占月租型用戶滲透率已逾20%，至於遠傳的5G用戶已突破百萬戶，但這樣的速度其實比業者預期的還要慢。
5變3，雖然競爭者變少，但也代表著3家的競爭更加白熱化，尤其5G的ARPU（消費者平均收入）是4G平均的兩倍以上，要如何加快5G用戶增長，就看9月30日之後，各家端出來的菜有沒有符合消費者的胃口了。