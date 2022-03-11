三高患者常情緒波動　恐讓心碎症候群找上門

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事實上，若本身患有三高或心血管疾病的民眾，平時都應避免過大的情緒起伏，否則恐怕容易促使心血管負擔加大。張育晟主任表示，一旦心臟的功能無法應付身體的需求，這時不僅容易誘發心臟疾病，嚴重者還可能引發心碎症候群，導致心臟衰竭或心因性休克，不得輕忽嚴重性。
長期處於壓力大環境 易埋下心碎症候群危險因子
張育晟主任說明，長期處於壓力大的環境或情緒起伏劇烈的情況時，就容易情緒緊繃、腎上腺素分泌過旺、交感神經亢奮，這時就容易增加心臟負擔，進而出現心悸、胸悶等症狀，萬一情緒高漲到無法負荷，最嚴重者會出現類似心肌梗塞的症狀，在心電圖檢查會出現心肌梗塞的波形，心臟肌肉也會有部分收縮功能變差，但血管卻未被阻塞，這時又稱為壓力性心肌病病變，也就是心碎症候群。
三高患者面對壓力緊繃 應暫時遠離高壓因子
臨床上，多數人只要遠離高壓環境後就能改善，僅少數患者可能誘發心因性休克需要急救。張育晟主任說明，除了家庭衝突，職場壓力也是許多患者主訴原因，因此患有三高、心血管疾病的民眾，平時應穩定情緒外，也應養成良好的生活作息，若面對壓力緊繃時，可暫時遠離高壓因子，到戶外走走或找朋友舒緩心情，必要時則應尋求專業人員協助，避免影響健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53033
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