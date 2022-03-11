病毒性腸胃炎高峰期來了！　預防方式「１招」超有效

我是廣告 請繼續往下閱讀
南投醫院感染科廖嘉宏主任指出，病毒性腸胃炎會導致嘔吐或腹瀉，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。台灣11月至隔年3月間是諾羅病毒及輪狀病毒的流行高峰，腺病毒則是整年都可能發生。
傳染性極強 洗手是最佳阻斷秘訣
廖嘉宏主任表示，病毒性腸胃炎的傳染性極強，當接觸到患者的排泄物、嘔吐物、飛沫以及被污染的食物或環境，再由口入，很快就會被感染而上吐下瀉。而患者在上完廁所或嘔吐後，照顧者在清除環境時，接觸者在碰觸可能污染的患者或環境後，都應該好好洗手來清除手上的病菌，避免進一步感染。
幼童罹患病毒性腸胃炎 症狀多樣
由於輪狀病毒跟腺病毒好發5歲以下的兒童，而諾羅病毒則是任何年齡層都可能受到感染。小兒腸胃科蔡璽翔醫師表示，幼童罹患病毒性腸胃炎除了上吐下瀉，還可能導致腹痛、脫水、高燒、食慾不振、抽搐等症狀。
自費口服疫苗可預防 增六個月以下嬰兒保護力
輪狀病毒有自費口服疫苗可預防，目前國內有兩種廠牌，分別為2劑、3劑時程，嬰兒滿六週大即可服用，之後隔四周以上即可服用下一劑，2劑時程最遲須於出生後24週內完成接種，3劑時程最遲須於32週內完成接種。蔡璽翔醫師提醒，家中有六個月以下嬰兒的家長們，帶孩子去打預防針時，可以考慮輪狀病毒疫苗，幫孩童多一層保護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53035
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw