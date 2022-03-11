腰酸背痛照紅外線　三「不」防受傷

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►不過近：使用時，身體過度靠近紅外線燈，可能會造成皮膚灼傷。ㄧ般來說，距離體表40-60公分較為合適。
►不直視：直視紅外線會對眼睛造成直接的傷害，所以使用儀器時，應儘量避免直視紅外線的光源。
醫材安心三步驟，一認、二看、三會用
食藥署提醒選購屬醫療器材管理之紅外線燈，可善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣：第一要先認識宣稱可提供局部加熱，促進血液循環進而緩解疼痛之紅外線燈為醫療器材，第二是購買產品時看清楚包裝上載明之醫療器材許可證字號，第三則是使用前要詳閱中文說明書，才能正確使用。民眾使用醫療器材前務必依照產品中文說明書操作，並於使用時留意相關警告及注意事項等資訊，亦可先向相關專科醫師諮詢；如有發現不良品或使用時/後發生不良反應，請至上市後品質管理系統（https://qms.fda.gov.tw）通報，或撥打不良反應通報專線：02-23960100進行通報。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53040
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