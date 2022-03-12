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28歲男罹晚期肺癌　新一代肺癌標靶藥物救一命

28歲男罹晚期肺癌　新一代肺癌標靶藥物救一命
28歲男罹晚期肺癌　新一代肺癌標靶藥物救一命

健康醫療網

2022-03-12 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】治療肺癌上，僅第一二期和部分的第三期能接受手術，且有治癒機會，若為較晚期患者，則會以延長壽命作為目標，接受藥物或放射治療，相對要談完全治癒，機會就縮小很多。澄清醫院中港院區胸腔外科杜承哲醫師指出，隨著第二、三代標靶藥物及免疫藥物的進步，肺癌患者的存活率已有提高趨勢，甚至有患者經藥物治療後，不僅腫瘤縮小，也有消失的情況。

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標靶藥物治療縮小腫瘤　手術順利完全切除

一名28歲男子，一年前確診罹患第四期肺癌，且腫瘤有六公分，也有肺積水和淋巴結轉移跡象。杜承哲醫師表示，所幸經第三代標靶藥物治療後，順利將腫瘤縮小到兩公分，宛如肺癌第一期一樣，是外科手術可以處理的程度，因此患者再接受手術治療後，完整切除，讓醫療團隊也相當驚喜。

基因檢測對藥物有效　採以藥物治療再手術

這名患者因經基因檢測切片的結果發現，長出的腫瘤對標靶藥物被認為是有效的，因此開始使用藥物及配合新的抗血管新生藥物治療，腫瘤也從六公分一路縮小到兩公分。杜承哲醫師說明，經胸腔內科醫師詳細檢查後，確認腫瘤縮小程度不錯，經內外科的聯合討論會，評估患者身體狀況良好，因此進行手術切除，術後恢復良好，四、五天就順利出院返家。

肺癌高危險族群應定期檢查　早期發現早治癒

事實上，肺癌藥物進展快，即使是晚期患者，若檢測結果對藥物可能有效，也可盡力嘗試，有些患者甚至可治療到幾乎找不到腫瘤程度。杜承哲醫師強調，預防勝於治療，若有吸菸或是有家族病史的高風險族群應定期接受篩檢，若第一期就被診斷出來，在不須藥物治療下就可及早治癒，即使發現是晚期，也可與醫師好好討論治療方式，仍可大幅提高治療的成果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53038

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