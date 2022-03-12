28歲男罹晚期肺癌　新一代肺癌標靶藥物救一命

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一名28歲男子，一年前確診罹患第四期肺癌，且腫瘤有六公分，也有肺積水和淋巴結轉移跡象。杜承哲醫師表示，所幸經第三代標靶藥物治療後，順利將腫瘤縮小到兩公分，宛如肺癌第一期一樣，是外科手術可以處理的程度，因此患者再接受手術治療後，完整切除，讓醫療團隊也相當驚喜。
基因檢測對藥物有效 採以藥物治療再手術
這名患者因經基因檢測切片的結果發現，長出的腫瘤對標靶藥物被認為是有效的，因此開始使用藥物及配合新的抗血管新生藥物治療，腫瘤也從六公分一路縮小到兩公分。杜承哲醫師說明，經胸腔內科醫師詳細檢查後，確認腫瘤縮小程度不錯，經內外科的聯合討論會，評估患者身體狀況良好，因此進行手術切除，術後恢復良好，四、五天就順利出院返家。
肺癌高危險族群應定期檢查 早期發現早治癒
事實上，肺癌藥物進展快，即使是晚期患者，若檢測結果對藥物可能有效，也可盡力嘗試，有些患者甚至可治療到幾乎找不到腫瘤程度。杜承哲醫師強調，預防勝於治療，若有吸菸或是有家族病史的高風險族群應定期接受篩檢，若第一期就被診斷出來，在不須藥物治療下就可及早治癒，即使發現是晚期，也可與醫師好好討論治療方式，仍可大幅提高治療的成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53038
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