喝桑葚葉水、找密醫治病？　當心「戕害腎臟殺手」

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對案例陳小姐，腎臟科主任蔡旻叡說，其糖尿病控制不好，藥物不按時吃，到很嚴重時才願意打胰島素，後來引發視網膜病變致左眼失明，也引發慢性腎臟病，卻還是不重視，一再地找密醫亂吃藥，而密醫所謂的「中藥粉」也不知掺了什麼，讓她腎功能越來越差，如今恐難避開洗腎。
腎臟病食用過多傷腎 恐加重腎病症狀
至於有糖尿病及慢性腎臟病的劉老太太，之前自覺腳水腫，聽信他人的說法，採桑葚葉煮水喝，希望可以利尿消腫，她也以為喝草藥頂多沒效，對身體不會造成負擔，沒想到後來門診追蹤發現，她已經從中度慢性腎功能障礙變成重度慢性腎衰竭。
中醫師張煒東指出，桑葚葉是很好的性寒平和中藥材，常用來治風熱感冒，但要由醫師看診開立配方，也不能吃過多，尤其是腎臟病者更是不能多吃，恐會傷腎。
腎臟病成新國病 多因這幾個原因所致
陳殷正副院長表示，台灣洗腎病人發生率與盛行率高居世界第一，成為肝病之後的新國病，會造成這種結果原因很多，不外乎是亂吃偏方草藥、亂服止痛藥、血壓和血糖控制不良等，進而造成腎臟功能變差，甚至洗腎。
此外，透過各種網路資訊及銷售管道，誇大療效的食品或是來源不明的藥物大行其道，成為戕害腎臟的殺手，而且很多社群網路亂傳錯誤的健康資訊，推波助瀾，況且初期腎臟病往往沒有症狀，民眾對腎臟病的病識感不高，還有不少人等到腎功能幾近喪失才發現，不得不洗腎，因此要小心提防。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53043
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw