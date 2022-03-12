預防腎臟病　「這幾個生活原則」不可不知

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慢性腎臟病常見的風險因子如過重及肥胖（BMI ≥24 kg/m2）、腰圍過粗、血壓、血糖或血脂過高等，依據國民健康署2020年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上民眾有近2成有腎功能問題，血糖過高者更是高達3成。
善用健康檢查 把握致「腎」先機
國民健康署提醒，「驗尿」及抽血檢查是判斷腎臟健康與否的重要指標，腎臟病高風險群需定期配合政府提供之健檢服務，監控自我腎功能之變化；另國民健康署亦提供40-64歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次成人預防保健服務，以利及早覺察慢性腎臟病及三高之狀況，積極控制相關風險因子。
平日三高不控制 加速延伸腎臟病
高血壓、高血糖及高血脂為腎臟病常見的危險因子，若無適時控制與治療，將會損害腎臟、影響腎功能。依據國民健康署2007年三高調查指出，有高血壓、高血糖、高血脂（三高）的民眾5年內罹患腎臟病的機率分別是非三高患者的1.7倍、2.3倍及1.6倍；另根據國民健康署2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查結果，19歲以上罹患高血壓、糖尿病及高血脂之腎臟病病人，比起非三高之腎臟病病人，盛行率分別為3.8倍、2.6倍及4.6倍，可見三高控制對於腎臟病病人有其重要性。
國民健康署吳昭軍署長強調，應積極配合專業醫事團隊照護指導並接受正規治療，勿聽信坊間的偏方或不明草藥，做好自我健康管理，同時規律用藥與定期三高之監測，養成健康飲食、運動及良好的生活習慣，才是「腎」利之不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53048
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