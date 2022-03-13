Citroën C5 Aircross No.018 ---- 慢條斯理的按鍵設計邏輯

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C5 Aircross 在中央鞍座前端接近中控台下方處，自左而右分別設有引擎啟閉按鈕、Eco 經濟模式開關、Sport 運動化跑車模式開關及 HADC 陡坡輔助緩降控制開關，此排按鈕在使用時均需長按近 2 秒才會做動，有別於先前長測過的其他車輛幾乎可在按下後立即做動，因此在甫接觸此車，或由其他車輛改開此車時，會感到不適應。
至於設置在排檔座右側的旋鈕，則是 GRIP CONTROL® 抓地力控制系統的操作介面，造型以鍍鉻外環圍繞亮黑色表面來呈現，每個模式均透過獨立的燈號顯示其運作狀態，預設狀態時最頂端的柏油路面，往順時鐘方向轉動依序可切換雪地、泥地、沙地或關閉防滑控制系統，當轉動時同樣需稍作停留才會啟動該狀態，而非瞬間就啟動，因此給人法式生活悠閒且慢條斯理的聯想。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 98 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人作為日常代步、通勤及公務往返等用途，行駛過程約有 30% 為高速公路，其餘為台北市區道路，累積行駛約 359.6 公里後再添加 40.63 公升的 95 Plus 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 8.851km/L。